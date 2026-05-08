광주 AI 신도시에 새 아파트… “배후 수요 풍부”

호반건설은 6월 중 광주연구개발특구에서 ‘호반 써밋 첨단3지구’(조감도)를 분양한다고 7일 밝혔다.
해당 단지는 첨단3지구 A7블록(광주 북구 월출동)과 A8블록(전남 장성군)에 걸쳐 있다. A7블록은 5개 동(지하 1층∼지상 최고 20층), 356채 규모로 전용 면적 84㎡ 단일 평형으로 들어선다. A8블록은 6개 동(지하 1층∼지상 최고 20층), 449채 규모다. 전용 면적 117∼135㎡ 등 중대형 위주다.
호남고속도로와 국도 13호선, 빛고을대로 등 주요 도로망이 가까워 광주 전역으로 손쉽게 이동할 수 있다. 인근에 광주 도시철도 2호선 지스트역이 2029년 개통 목표로 추진 중이어서 대중교통 접근성도 개선될 것으로 전망된다. 상무지구와 첨단산업단지를 잇는 도로망, 첨단3지구 진입도로 등도 추진되고 있다.
단지 인근에는 유치원, 초중고교 용지가 계획되어 있어 도보권 통학이 가능할 것으로 보인다. 내년 3월 광주과학기술원(GIST) 부설 인공지능(AI)영재고도 들어설 예정이다.
첨단3지구는 AI 산업·연구·주거 기능이 결합된 복합도시로 개발 중으로, 장성파인데이터센터, 국립심뇌혈관센터 등이 인근에 추진 중이다. 기존 첨단1·2지구와 수완지구 내 생활 편의시설을 함께 이용할 수 있는 점도 장점으로 꼽힌다. 진원천, 학림천 등 녹지공간도 조성된다. 분양 관계자는 “반경 7km 내 6개 대형 산업단지가 있어 배후 수요가 풍부하다”며 “분양가 상한제가 적용돼 예비 청약자의 관심이 이어질 것으로 보인다”고 했다.
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