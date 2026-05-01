“전세 없어요” 서울 아파트 월세 비중 50% 첫 돌파

대출 규제 등에 전세 매물 말라
올해 1∼3월 서울 아파트 전월세 거래 중 월세 비중이 사상 처음으로 절반을 넘은 것으로 나타났다. 지난해 6·27 대출규제, 10·15 부동산 대책에 따른 실거주 의무 강화로 전세 매물이 품귀 현상을 일으키고 가격도 오르면서 ‘전세의 월세화’가 가속화하고 주거비 부담이 늘고 있다는 분석이 나온다.
30일 국토교통부가 발표한 3월 주택통계에 따르면 올해 1∼3월 기준 아파트 전월세 거래 중 월세 비중은 50.8%로 2014년 관련 통계를 발표하기 시작한 이래 가장 높았다. 서울 전체 주택 전월세 거래 중 월세 비중은 70.5%였다.
3월 한 달간 서울 아파트 전월세 거래량은 지난해 3월 대비 8.3% 늘어난 2만7234건이었다. 이 중 전세는 2만5637건, 월세는 6만2136건이었다. 전년 동월 대비 전세는 9% 감소한 반면 월세는 32.3% 증가했다.
서정렬 영산대 부동산학과 교수는 “서울에 전세 매물이 부족하고 전세금이 치솟으며 세입자 선택의 폭이 축소된 것”이라며 “보유세 등 세 부담 우려로 집주인도 월세를 선호하는 것으로 보인다”고 분석했다.
임유나 기자 imyou@donga.com
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