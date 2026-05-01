HMM 본사 부산 이전 첫발… 노사, 합의 협약식

국내 최대 해운사인 HMM이 노사 합의로 본사 부산 이전을 추진한다.
해양수산부는 30일 서울 영등포구에서 이런 내용을 핵심으로 하는 HMM 본사 부산 이전 노사 합의 협약식을 개최했다고 밝혔다. 이재명 정부 국정과제였던 HMM 본사 부산 이전이 실질적인 첫발을 뗀 것. 이날 협약식에는 황종우 해수부 장관, 최원혁 HMM 대표이사 사장, 정성철 HMM 육상직원 노동조합 지부장 등이 참석했다.
HMM은 8일 임시주주총회를 열고 본사 소재지를 서울에서 부산으로 변경할 계획이다. 본사 이전은 대표이사 집무실을 우선적으로 옮긴 후 노사 간 합의를 통해 세부 이전 방식을 결정하기로 했다. 부산 북항에 랜드마크 사옥 건립도 추진한다.
그간 부산 이전을 반대하던 HMM 육상노조까지 합의에 참여하며 부산 본사 이전에 속도가 붙을 것으로 전망된다. 육상노조는 최근 대표이사 고소에 이어 파업까지 예고한 상황이었다. HMM 측은 “파업이 실행될 경우 중동 전쟁에 따른 국내외 물류 마비와 사회적 영향을 고려해 대승적으로 합의안을 도출했다”고 설명했다.
황종우 해수부 장관은 “HMM 노사의 결단에 깊이 감사드린다”며 “해수부는 앞으로 HMM 부산 이전이 원활히 추진될 수 있도록 최대한 지원하겠다”고 밝혔다.
이축복 기자 bless@donga.com
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