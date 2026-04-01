학생 맞춤형 교육 프로그램 ‘AI지니어스’ 운영

LG CNS가 미래 인공지능(AI) 인재 양성에 속도를 내고 있다. 학생 맞춤형 교육 프로그램 ‘AI지니어스’를 확대 운영하고 교육 내용도 최신 기술 흐름에 맞춰 개편해 국가 AI 경쟁력 강화에 힘을 보탠다는 구상이다.
LG CNS는 2017년부터 AI·로봇 등 첨단 산업 분야 인재 육성을 위해 ‘AI지니어스’ 프로그램을 운영해왔다. 올해는 중학생 대상 교육을 서울 17개교, 지방 9개교 등 총 26개교로 확대한다.
서울 지역 20개교를 대상으로 운영했던 2017년보다 학교 수를 늘린 것은 물론 수도권을 넘어 도서 산간 지역까지 직접 찾아가는 방식으로 교육 접근성을 높였다.
교육 내용도 전면 개편했다. 중학교 과정은 ‘생성형AI 크리에이터’ ‘보고, 읽고, 이해하는 AI’ ‘피지컬AI 스마트물류 로보틱스’ 3개 과목으로 구성된다.
고등학생 대상 ‘AI지니어스 아카데미’도 올해 전국 600여 명으로 교육 규모를 키운다. LG CNS는 교육 콘텐츠에 올해 처음으로 ‘데이터 분석’ 과정을 신설했다. 기존 생성형AI 과정과 함께 피지컬 컴퓨팅과 AI 입문 등 선택 과정을 포함해 총 5개 과목을 운영한다. 협력학교 정규 수업에도 이 콘텐츠를 지원해 교육 저변을 넓히고 있으며 올해는 아카데미와 협력학교를 포함해 총 1200여 명이 교육을 받을 예정이다.
지역사회 연계 프로그램도 강화한다. LG CNS는 올해부터 본사가 위치한 서울 강서구 초등학교 5·6학년생을 대상으로 AI지니어스 교육을 제공한다. 학생들이 LG CNS 본사를 방문해 회사 투어를 하고 AI 교육을 직접 체험하는 방식으로 진행될 예정이다.
LG CNS 관계자는 “AI 교육의 혜택이 특정 지역이나 연령에 국한되지 않도록 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 말했다.
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