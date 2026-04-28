현대건설, 1분기 영업익 1809억… 전년比 15.4%↓

현대건설은 2026년 1분기 연결 기준 매출 6조2813억 원, 영업이익1809억 원을 기록했다고 28일 공시했다.
매출과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 15.8%, 15.4% 감소했다. 이에 현대건설 측은 국내 ‘디에이치 클래스트’와 사우디 ‘아미랄 패키지4’ 등 주요 현장의 공정이 진행되면서 매출은 일정 수준을 유지했고 연간 매출 목표 대비 22.9%를 달성했다고 설명했다.
영업이익은 전 분기 대비로는 증가했지만 전년 대비 감소 흐름이 이어졌다. 이에 대해 현대건설은 주택 부문 수익성 개선과 고원가 플랜트 현장의 순차적 준공을 통해 분기별 이익이 점진적으로 개선될 것으로 내다봤다. 영업이익률은 2.9%로 연간 목표 수준을 유지했다.
분기 수주는 3조 9621억 원으로 집계됐으며 에너지 부문 일부 성과에도 불구하고 전반적인 수주 규모는 감소했다. 현대건설은 2분기 이후 미국 전기로 제철소, 팰리세이즈 소형모듈원전(SMR), 복정역세권 개발사업 등 주요 프로젝트 수주를 통해 연간 목표 달성을 기대하고 있다.
수주잔고는 92조3237억 원으로 약 3.4년치 일감을 확보했다.
현대건설은 미국 ‘마타도르 프로젝트’와 팰리세이즈 SMR 등 원전 및 에너지 사업을 중심으로 해외 시장 확대를 추진할 계획이다.
현대건설 관계자는 “대외 불확실성이 지속되는 가운데 리스크 관리와 내실 경영에 집중하고 있다”면서 “에너지 중심 포트폴리오 강화를 통해 사업 구조를 안정화해 나갈 것”이라고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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