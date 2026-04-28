“난 쉽게 녹지 않아” …변우석, SK매직 얼음정수기 광고 공개

배우 변우석의 SK매직 얼음정수기의 새 광고 영상이 공개됐다. 광고 속 변우석은 블랙 수트와 흰 셔츠 차림에 젖은 듯한 헤어 스타일로 등장한다. 이어 투명한 얼음이 담긴 글라스를 입가에 가져다 대고 정면을 응시하는 장면과 함께 “난 쉽게 녹지 않아”라는 카피가 함께 표출된다.
변우석은 21세기 대군부인에서 이안대군 역할로 왕실의 이미지를 표현해왔다. 이번 광고에서는 이와는 다른 결의 남성적인 이미지를 드러냈다. 절제된 스타일링과 차가운 인상을 전면에 내세운 연출이 특징이다.
이번에 소개된 ‘MEGA ICE 얼음정수기’는 약 25g 크기의 얼음을 구현한 제품이다. 일반 얼음 대비 크고 단단한 형태를 갖춘 것이 특징이며, 투명한 빙질을 통해 음료의 상태를 유지하는 데 초점을 맞췄다. 해당 제품은 단순히 크기뿐 아니라 빙질과 내구성을 함께 고려한 설계가 적용됐다.
‘ICE IS MAGIC’이라는 슬로건은 얼음을 중심으로 한 제품 경험을 강조하는 메시지다. 직수관 구조와 제빙 시스템 등 제품의 주요 기능이 함께 제시됐다.
변우석은 “크고 단단하고 투명한 얼음처럼, 어떤 순간에도 흔들리지 않는 모습을 보여주고 싶었다”고 밝혔다.
광고 영상은 TV와 유튜브, SNS 등 다양한 채널을 통해 순차 공개될 예정이다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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