휠라 키즈, ‘티니핑런’ 성료… 취약계층 아동에 의류 3000벌 기부

미스토코리아가 전개하는 키즈 브랜드 휠라 키즈는 지난 25일 서울 여의도 물빛무대 일대에서 ‘2026 휠라키즈 티니핑런’을 개최했다고 27일 밝혔다.
이번 행사는 부모와 아이가 함께 참여하는 패밀리 러닝 페스티벌로, SAMG엔터테인먼트의 인기 애니메이션 IP(지식재산권)인 ‘캐치! 티니핑’과 협업해 기획됐다.
행사는 티니핑 캐릭터와 함께하는 스트레칭 세션을 시작으로 약 2.5km 구간의 걷기 코스로 진행됐다. 안전한 운영을 위해 그룹별 순차 출발 방식이 도입됐다
현장에는 ▲액티비티존 ▲파트너사 체험 부스 ▲이벤트존 등 다양한 체험 프로그램을 배치해 브랜드 경험을 강화했다.
특히 이번 행사는 참가자 1인당 의류 1벌을 매칭 기부하는 ‘참여형 ESG 캠페인’으로 운영됐다. 총 3000명이 참가하며 아동 의류 3000벌을 글로벌 아동권리 전문 NGO 굿네이버스에 기부했다.
미스토코리아 관계자는 “아이들과 가족이 함께한 즐거운 시간이 실제 도움이 필요한 아동들에게 전달되는 구조를 만들고자 했다”며 “앞으로도 휠라 키즈는 브랜드 경험과 사회적 가치를 결합한 참여형 ESG 활동을 지속적으로 확대해 나갈 것”이라고 전했다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
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