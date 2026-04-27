신동빈 회장, 베트남 찾아 올해 첫 해외 현장경영

롯데몰 웨스트레이크 하노이 점검
롯데그룹은 신동빈 회장이 21일부터 24일까지 베트남 하노이를 찾아 올해 첫 해외 현장 경영을 펼쳤다고 26일 밝혔다.
장남 신유열 부사장도 동행
신 회장은 23일 롯데몰 웨스트레이크 하노이에서 롯데백화점, 롯데마트, 롯데호텔 등 베트남에 진출한 주요 계열사의 사업 현황을 보고받고 현장을 점검했다. 이날 현장에는 신 회장의 장남인 신유열 롯데지주 미래성장실장(부사장)도 함께했다.
2023년 9월 오픈한 롯데몰 웨스트레이크 하노이는 대형 복합몰로, 현지에서 ‘K리테일’의 성공 모델로 인정받고 있다. 지난달까지 누적 방문객 수가 3000만 명을 넘는다. 누적 매출은 지난해 말까지 6000억 원에 달하고, 올해는 1조 원을 돌파할 것으로 전망된다.
신 회장은 “베트남은 그룹 글로벌 사업의 핵심 국가로 식품과 유통 등 주력 사업에서 성장세를 이어가는 것은 굉장히 고무적으로 생각한다”며 “기존 주력 사업은 시장 경쟁력을 더욱 강화하는 동시에 첨단 도시 건설, 친환경 소재 산업, 선진 물류 등 신사업 개척에도 힘써 달라”고 당부했다.
앞서 신 회장은 22일 부다이탕 하노이시 인민위원장, 또안쏘 당서기장 및 국가주석 보좌관 등 베트남 주요 인사들과 만나 투자 협력 방안을 논의하며 양국 간 파트너십을 다졌다.
이소정 기자 sojee@donga.com
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