상의, 베트남 대학과 인재양성 MOU… 해외 기술인력 지역 중기 유치 추진

대한상공회의소는 최근 베트남 하노이에서 열린 ‘한국-베트남 비즈니스 포럼’을 계기로 하노이국립대, 하노이과학기술대, 하노이산업대, 우편통신기술대 등 현지 대학과 산업기술인력 양성을 위한 교육협력 업무협약(MOU)을 체결했다고 26일 밝혔다.



대한상의는 올해부터 지역 중소중견기업의 구조적인 기술인력 부족 문제를 해결하기 위해 학사급 해외 기술인력을 국내에 유치하는 사업을 추진하고 있다. 이번 MOU는 해당 유치 사업 추진의 일환으로 체결됐다. 협약에 참여한 각 대학은 5월부터 인재를 선발해 교육을 시작할 예정이다.





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