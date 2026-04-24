LG유플러스, 유심 업데이트-무료교체 100만건 돌파

  • 동아일보

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국제가입자식별번호(IMSI)에 이용자 휴대전화 번호를 반영했다는 사실이 알려진 LG유플러스가 전 고객 대상 유심(USIM) 업데이트와 무료 교체를 시작한 13일 서울시 중구 남대문로 LG유플러스 남대문 직영점을 찾은 고객들이 유심 교체를 받고 있다. LG유플러스에 따르면, 예약 접수를 시작한 이달 8일부터 11일까지 15만 7811명이 유심 교체를 예약했다. 2026.4.13 서울=뉴스1
국제가입자식별번호(IMSI)에 이용자 휴대전화 번호를 반영했다는 사실이 알려진 LG유플러스가 전 고객 대상 유심(USIM) 업데이트와 무료 교체를 시작한 13일 서울시 중구 남대문로 LG유플러스 남대문 직영점을 찾은 고객들이 유심 교체를 받고 있다. LG유플러스에 따르면, 예약 접수를 시작한 이달 8일부터 11일까지 15만 7811명이 유심 교체를 예약했다. 2026.4.13 서울=뉴스1
LG유플러스는 전 고객을 대상으로 진행 중인 유심(USIM) 업데이트 및 무료 교체 누적 건수가 10일 만에 100만 건을 넘어섰다고 23일 밝혔다.

LG유플러스는 13일부터 전 고객을 대상으로 유심 업데이트 및 무료 교체를 순차적으로 진행하고 있다. 앞서 LG유플러스가 가입자식별키(IMSI)를 생성할 때 가입자의 실제 휴대전화 번호를 활용한 것이 드러나며 IMSI 보안에 대한 우려의 목소리가 나왔다. 이에 따라 회사는 전 고객 유심 교체를 지원한다고 밝혔다.

13일부터 22일까지 소프트웨어를 통한 누적 유심 업데이트는 42만7385건, 물리적인 유심을 교체한 건수는 58만1094건으로, 누적 교체율은 5.9%다. 회사는 매장 방문이 쉽지 않은 고객을 위한 ‘찾아가는 서비스’도 늘리고 있다. LG유플러스 측은 경북 성주군, 서울 중구·도봉구, 부산, 경기 평택시 등 다양한 지역의 노인복지관에서 유심을 교체할 수 있도록 현장 지원을 하고 있다고 밝혔다. 경북 울릉군 울릉도, 인천 옹진군 영흥도 등 도서지역의 고객에게도 13, 14일 현장 고객 지원을 실시했다.

이재원 LG유플러스 컨슈머부문장은 “온라인 안내와 매장, 찾아가는 서비스를 병행해 고객이 불편 없이 조치를 받을 수 있도록 끝까지 책임 있게 지원하겠다”고 말했다.

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최지원 기자 jwchoi@donga.com
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