‘3대 주류 품평회’서 인정받은 골든블루… ‘출품 5종’ 모두 수상작 선정

골든블루가 주류 품평회 ‘2026 몽드셀렉션(Monde Selection)’에 출품한 5종 전 제품이 수상작으로 선정됐다.
골든블루는 이번 몽드셀렉션에 △골든블루 쿼츠 △골든블루 더 사피루스 △골든블루 더 다이아몬드 △팬텀 디 오리지널 리저브 △팬텀 디 오리지널 17 등 총 5종을 출품했다고 23일 밝혔다.
이번 몽드셀렉션에서 출품작 5종은 모두 금상(Gold) 이상을 수상했다. 우선 골든블루 더 다이아몬드는 올해 6회째 최고 등급인 최우수금상(Grand Gold)을 수상했다. 특히 해당 제품은 다른 주류 품평회인 미국 샌프란시스코 주류품평회(SFWSC)서도 최우수금상(2021년)을 수상한 바 있다.
골든블루 더 사피루스도 12년 연속 금상을 차지했다. 이로써 골든블루 더 다이아몬드와 더 사피루스는 3년 연속 최고 수준의 품질을 유지한 제품에만 수여되는 특별상인 ‘다이아몬드 트로피(Diamond Trophy)’를 나란히 거머쥐었다. 또한 젊은 소비층을 타깃으로 한 골든블루 쿼츠와 팬텀 시리즈 2종도 금상을 받았다.
박소영 골든블루 대표이사는 “엄격한 글로벌 심사 기준을 통과하며 출품한 전 제품이 수상의 영예를 안게 돼 매우 뜻깊다”며 “앞으로도 소비자의 변화하는 취향에 맞춘 혁신적인 제품을 지속적으로 선보여 K-위스키의 글로벌 경쟁력을 한층 끌어올릴 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.
한편 몽드셀렉션은 영국 국제주류품평회(IWSC), 미국 샌프란시스코 주류품평회와 함께 세계 3대 주류 품평회로 꼽힌다. 마스터 소믈리에, 양조학자 등 100여 명의 전문가가 4개월간 시각, 후각, 미각 등 품질 전반을 엄격하게 평가하며, 철저한 블라인드 테스트 기반의 절대평가 방식으로 진행돼 공신력을 인정받고 있다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
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