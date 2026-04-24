바삭한 김-촉촉한 밥… 삼각김밥 리뉴얼 출시

고물가, 런치플레이션 등의 영향으로 편의점 간편식이 합리적 가격과 취식의 편의성을 앞세워 현대인의 식문화에 빠르게 스며들고 있다.
편의점 세븐일레븐에 따르면 올해(1∼3월) 삼각김밥 매출은 전년 동기 대비 17% 증가했고 김밥과 도시락도 각각 16%, 14% 올랐다. 지난해에도 삼각김밥 등이 포함된 전체 간편식 카테고리 매출이 14% 증가하는 등 편의점 간편식 시장은 꾸준히 우상향 곡선을 그리고 있다.
세븐일레븐은 편의점 간편식 수요가 계속 커질 뿐만 아니라 브랜드 경쟁력 측면에서의 중요성도 높아질 것으로 판단하고 근원적인 품질 개선에 나섰다.
이를 위해 세븐일레븐은 지난 1년여간 라이센서인 세븐일레븐 인터내셔널, 국내 협력사인 ‘롯데웰푸드’ ‘롯데중앙연구소’와 함께 ‘팀MD’를 결성하고 라이스 프로젝트에 착수, ‘냉장밥 노화 방지 및 수분 보존 기술’을 완성했다.
라이스 프로젝트는 편의점 푸드의 근원적 경쟁력인 밥을 혁신적으로 개선한 것으로 데우지 않고 냉장 상태에서 그대로 먹어도 바삭한 김 맛과 함께 촉촉한 밥의 찰기를 온전히 느낄 수 있다.
세븐일레븐은 라이스 프로젝트 기술이 반영된 완전히 새로운 ‘올 뉴 삼각김밥’을 선보였다.
세븐일레븐은 우선 신상품 ‘새우마요삼각김밥’과 기존 스테디셀러 3종(참치마요삼각김밥, 더커진참치마요삼각김밥, 더커진제육볶음삼각김밥)을 지난 7일 리뉴얼해 출시했다. 새우마요삼각김밥은 마요 계열 신규 상품으로 오븐에 구운 탱글한 식감의 새우를 큼직한 크기로 넉넉히 넣었다. 지난달 4∼6일 열린 상품전시회 시식회에서 경영주가 꼽은 1등 상품이기도 하다.
이어 올드 베스트 상품 ‘소고기전주비빔삼각김밥’과 ‘더커진소고기고추장삼각김밥’을 리뉴얼 출시하고 4주 차에는 신상품 ‘더커진반숙계란장삼각김밥’ ‘핫쏘이치킨삼각김밥’ 리뉴얼 ‘비빔참치마요삼각김밥’ 등 이달 내 총 10종의 올 뉴 삼각김밥을 선보인다. 세븐일레븐은 올 뉴 삼각김밥 출시 기념 고객 프로모션을 진행한다. 이달 말까지 올 뉴 삼각김밥을 카카오페이머니, 토스페이(계좌, 머니)로 결제 시 20% 할인 판매한다. 세븐일레븐 모바일앱에서 ‘신상품 반값 체험가 이벤트’를 통해 주차별로 올 뉴 삼각김밥을 당일 픽업 구매 시 반값에 만나볼 수 있다. 해당 이벤트는 28일까지 진행된다.
한편 세븐일레븐은 올해 편의점 사업의 본원적 경쟁력을 높이는 데 박차를 가하고 있다. 김밥류(삼각김밥 등)를 중심으로 샌드위치, 베이커리, 치킨, 퀵커머스를 5개 중점 카테고리로 선정하고 경쟁력 강화에 나선다.
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