30년 노하우 더해 ‘라이프푸드 브랜드’ 가치 확장

대한민국 식탁을 책임져 온 대표 종합식품 브랜드 대상 청정원이 브랜드 론칭 30주년을 맞아 소비자들의 일상에 언제나 함께해온 ‘라이프푸드 전문 브랜드’로서의 위상을 공고히 하고 브랜드 정체성을 강화하기 위한 다양한 활동을 전개한다.
청정원은 1956년 순수 국내 자본과 기술로 설립돼 세계 일류의 발효 기술을 보유하고 있는 대상그룹의 대표 종합식품 브랜드다. 1996년 론칭 이후 깨끗한 원료와 전통 발효 제조 공법을 기반으로 만든 장류 전문 브랜드 ‘순창’, 간장 본연의 감칠맛과 진한 풍미를 살린 간장 전문 브랜드 ‘햇살담은’을 비롯해 ‘맛선생’ ‘카레여왕’ ‘홍초’ ‘안주야(夜)’, 간편식 브랜드 ‘호밍스’까지 빠르게 변화하는 소비 환경과 식생활 트렌드에 발맞춰 다양한 고품질 제품을 선보이며 소비자들로부터 높은 만족도를 이끌어내고 있다.
2021년에는 단순히 좋은 품질의 제품을 제공하는 것을 넘어 일상 전반에서 식문화를 선도하는 ‘라이프 푸드’ 브랜드로 거듭나고자 브랜드 아이덴티티를 재정립하고 ‘오늘을 더 맛있게’라는 브랜드 슬로건을 앞세워 대대적인 신규 브랜드 캠페인을 진행한 바 있다. 음식을 둘러싼 사람들의 삶을 맛있게 만든다는 브랜드 철학을 기반으로 배우 송중기를 모델로 발탁해 청정원을 ‘정원이’라는 이름으로 의인화하는 친숙한 광고 콘셉트로 소비자들로부터 많은 사랑을 받았다.
올해는 30주년을 맞아 오랜 시간 축적해 온 신뢰와 경험을 기반으로 단순한 식품 전문 브랜드를 넘어 소비자들의 맛있는 삶을 완성할 수 있는 ‘라이프푸드 전문 브랜드’로의 도약을 내세웠다. 이를 위해 먼저 ‘뜻밖의 즐거움’을 테마로 다양한 브랜드 캠페인 활동을 전개한다. 브랜드 캠페인 모델로는 밝고 건강한 이미지로 남녀노소 모두에게 사랑받고 있는 배우 임윤아를 발탁해 깨끗하고 건강한 원료만을 사용해 소비자들의 식탁을 지켜온 청정원의 진심을 알린다.
배우 임윤아와 함께 지난달 공개한 티저 영상에서는 ‘알게 모르게 맛있게’를 메인 카피로 내세워 시간과 세대를 불문하고 지난 30년간 일상 속 모든 순간을 채워온 청정원의 존재감을 그려냈다. 영상 속에서는 모든 세대가 공감할 수 있는 일상의 다양한 순간 속에서 청정원의 7개 브랜드(순창, 햇살담은, 맛선생, 호밍스, 카레여왕, 안주야, 홍초)가 자연스럽게 함께하는 모습을 담아내며 청정원이 삶 속에 깊숙이 자리 잡은 친근한 브랜드임을 강조했다.
이를 시작으로 ‘우리가 원하던 오늘’을 주제로 한 총 3편의 테마별 영상을 청정원 공식 유튜브 채널을 시작으로 TV 광고, 인스타그램 등 다양한 매체를 통해 선보일 예정이다.
이와 함께 30년간 축적해 온 브랜드 자산을 시각적으로 집약한 기념 엠블럼도 새롭게 선보였다. 청정원 BI(브랜드 정체성)의 핵심 디자인 요소를 숫자 ‘30’에 녹여내 직관적으로 인식할 수 있도록 한 것이 특징이다. 청정원 BI의 타원 형태와 곡선 두께감, 대표 메인 컬러를 활용해 일관성을 높였다.
박은영 대상 식품BU장은 “이번 30주년은 청정원이 걸어온 시간과 브랜드가 지닌 가치를 다시 정립하고 앞으로의 방향을 명확히 구체화하는 중요한 계기가 될 것”이라며 “브랜드 캠페인과 기념 엠블럼을 통해 청정원이 추구하는 메시지를 직관적으로 전달하고 소비자와의 접점을 한층 넓혀 일상 전반에서 브랜드 경험을 강화해 나가겠다”고 말했다.
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