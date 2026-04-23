연금저축 신규-복귀 고객에 상품권

[Money&Life]삼성증권
삼성증권은 연금저축 계좌 고객을 대상으로 연금자산 형성과 투자를 응원하는 ‘연금저축 다시 봄 이벤트’를 이달 30일까지 진행한다고 밝혔다.
연금저축 계좌는 세액공제 혜택과 함께 장기적인 자산 형성이 가능한 대표적인 절세 계좌로 연간 납입액에 대해 600만 원 한도까지 세액공제를 받을 수 있다. 상장지수펀드(ETF)와 펀드 등에 투자할 수 있어 절세와 투자 포트폴리오 구축을 동시에 고려할 수 있다.
이번 이벤트는 연금저축 신규 고객과 기존 고객 모두 참여할 수 있도록 마련됐으며 ‘Welcome 이벤트’와 ‘Re-start 이벤트’ ‘연금저축 Level-up 이벤트’ 등 세 가지로 구성된다.
연금저축 계좌 신규 고객을 위한 Welcome 이벤트는 입금 인정 기간 내 연금저축 계좌에 100만 원 이상 1000만 원 미만 순입금 시 모바일 상품권 5000원권을 달성 고객 전원에게 지급한다.
연금저축 계좌 복귀 고객을 대상으로 한 Re-start 이벤트도 마련됐다. 연금저축 계좌 복귀 고객이 입금 인정 기간 내 연금저축 계좌에 300만 원 이상 1000만 원 미만 순입금할 경우 달성 고객 전원에게 모바일 상품권 5000원권이 지급된다.
마지막으로 신규 및 기존 고객을 대상으로 하는 연금저축 Level-up 이벤트는 연금저축 계좌 순입금액 규모에 따라 혜택이 차등 지급되며 최대 5억 원 이상 순입금 시 모바일 상품권 100만 원권을 달성 고객 전원에게 지급한다.
최미송 기자 cms@donga.com
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