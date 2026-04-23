냉동 대신 냉장육 쓰고 소스도 바꿔… 간편식품 ‘품질 혁명’

[DA 스페셜] 이마트24
식빵 테두리 제거하고 소스 개선… 샌드위치 리뉴얼 후 매출 17%↑
김밥-도시락 등도 품질 혁신 지속…즉석커피 쿠폰 증정 이벤트 진행
이마트24가 샌드위치 상품 리뉴얼을 통해 고객 만족도를 높이며 매출 상승 효과를 거두고 있다.
이마트24는 지난달부터 리뉴얼한 샌드위치 10종을 순차적으로 선보이고 있다. 이번 리뉴얼은 식감, 풍미, 패키지 전반에 걸친 개선 작업을 중심으로 진행된 2차 리뉴얼로 상품 경쟁력을 한 단계 끌어올리는 데 초점을 맞췄다.
앞서 이마트24는 지난해 9월 샌드위치 1차 리뉴얼을 통해 패키지에 열량 정보를 전면에 표시하고 투명 용기를 도입해 고객이 직관적으로 상품을 선택할 수 있도록 했다. 또한 일부 샌드위치 상품은 유산지를 활용한 포장 방식으로 변경해 취식 편의성을 개선했다.
이번 2차 리뉴얼에서는 식감과 맛에 더욱 집중했다. 샌드위치의 식빵 테두리를 제거해 촉촉하고 부드러운 식감을 구현했으며 호텔 셰프 출신 개발자의 레시피를 활용한 소스를 적용해 전문점 수준의 맛을 경험할 수 있다(단 호밀빵 샌드위치 2종은 제품 특성에 맞게 테두리를 유지).
패키지도 세로 사이즈를 줄이면서 가로 사이즈를 1㎝가량 늘려 샌드위치의 풍성한 내용이 돋보이도록 설계함으로써 시각적인 만족감을 높였다.
이 같은 변화는 매출 증가로 이어지고 있다. 리뉴얼 이후(3월 18일∼4월 9일) 전체 샌드위치 매출은 직전 동 기간 대비 17% 증가한 것으로 나타났다. 특히 베이컨치즈샌드위치는 소스와 빵을 개선한 후(3월 26일∼4월 9일) 매출이 직전 대비 53% 증가해 맛과 패키지 변화가 고객들의 좋은 반응을 얻고 있는 것으로 나타났다.
이마트24는 샌드위치뿐 아니라 간편식 전반에 걸쳐 품질 개선 작업을 이어가고 있다. 지난해 9월부터 김밥, 도시락 등 주요 상품군의 맛과 품질, 패키지를 순차적으로 리뉴얼하는 작업을 진행 중이다. 최근에는 도시락에 사용되는 양념 돈육을 기존 냉동육에서 냉장육으로 변경해 고기의 풍미와 식감을 개선하고 도시락 전반의 맛과 품질을 한 단계 끌어올리는 데 집중하고 있다.
이마트24는 이번 샌드위치 리뉴얼을 기념해 프로모션도 진행한다. 오는 30일까지 이마트24 앱에서 바코드를 스캔한 뒤 샌드위치를 구매하면 즉석 커피 쿠폰을 증정한다. 해당 이벤트는 ID당 최대 3회까지 참여 가능하다.
경도영 이마트24 FF팀 MD는 “이번 샌드위치 리뉴얼은 식감과 맛, 시각적인 요소까지 전반적인 고객 경험을 개선하는 데 초점을 맞췄다”며 “앞으로 간편식 전반에 걸쳐 지속적인 품질 개선과 차별화된 상품 개발을 통해 고객 만족도를 높여 나갈 계획이다”라고 전했다.
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