대만 관광객, 라인페이 QR로 결제하면 최대 30% 포인트 적립

신세계백화점이 빠르게 늘고 있는 대만 관광객 수요를 겨냥해 현지 1위 간편결제 서비스 ‘라인페이’와 손잡고 대규모 프로모션을 선보인다. 오는 30일까지 전 점포에서 라인페이 QR로 결제 시 최대 30%를 ‘라인포인트’로 적립해주는 행사를 진행한다.
이번 프로모션은 결제 금액의 10%를 기본 적립해주고 비자(VISA) 카드로 결제할 경우 추가로 12%를 더 적립해준다. 여기에 지정 카드인 CTBC Line Pay 카드, UBOT Lai Dian 카드, SinoPac DAWAY 카드로 결제 시 8%가 추가 적립돼 최대 30%까지 혜택을 받을 수 있다.
개인별 월 적립 한도(2750 라인포인트, 약 12만7840원) 내에서는 혜택이 중복 적용되며 적립된 라인포인트는 대만 현지에서 사용 가능하다.(1 라인포인트=1 TWD=약 47원)
신세계백화점은 여기에 자체 쇼핑 혜택도 더했다. 패션, 잡화, 화장품 장르에서 단일 브랜드 기준 10만 원 이상 구매 시 1만 원 즉시 할인 혜택을 제공하며 F&B 장르에서는 3만 원 이상 구매 시 5000원 할인 혜택을 받을 수 있다. 또한 멤버스바 음료 쿠폰 1잔도 함께 제공해 쇼핑과 휴식을 동시에 즐길 수 있도록 했다.
이번 협업은 증가하는 방한 대만 관광객 수요에 대응하기 위한 전략이다. 한국관광공사에 따르면 2025년 한국을 찾은 대만 관광객은 약 189만 명으로 전년(147만 명) 대비 28% 증가했다.
신세계백화점 관계자는 “신세계백화점은 이번 협업을 통해 간편결제 기반의 쇼핑 환경과 고객이 직접 체감할 수 있는 혜택을 결합해 외국인 고객의 체류 시간을 늘리고 실질적인 매출 확대까지 이어간다는 계획”이라며 “본점과 강남점, 센텀시티점 등 주요 점포를 중심으로 글로벌 관광객 유입을 지속 확대해 ‘K쇼핑 랜드마크’로서의 입지를 더욱 강화해 나갈 방침이다”라고 말했다.
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