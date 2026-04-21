이찬희 준감위원장 “삼성은 국민의 기업…노조 파업 신중해야”

이찬희 삼성 준법감시위원회(준감위) 위원장이 삼성전자 노동조합을 향해 “삼성은 단순한 사기업이 아닌 ‘국민의 기업’으로 평가받고 있다”며 “주주와 투자자, 국민들이 직간접적으로 연결돼 있다는 점을 더 신중하게 생각해야 한다”고 21일 말했다.
이 위원장은 이날 오후 서울 서초구 삼성생명 서초사옥에서 열린 4기 준감위 정례회의에 앞서 ‘노조가 막대한 손실을 감안하더라도 파업을 강행한다는데 어떻게 보느냐’는 기자들의 질문에 이 같이 답했다. 회사와 성과급을 두고 갈등을 빚고 있는 노조는 23일 대규모 집회와 5월 21일부터 6월 7일까지 이어지는 파업을 예고한 상황이다. 노조는 파업이 현실화되면 반도체 설비 가동 중단 등으로 20조~30조 원 규모의 손실이 발생할 수 있다고 밝히기도 했다.
이 위원장은 “근로자의 권리를 지키기 위해 방법을 선택하는 것은 노조의 권리”라면서도 “노사관계에서는 대화를 통해 합의를 이끌어내는 것이 가장 중요하다”고 했다. 또 “형사 절차로 진행될 여지를 남겼다는 점에선 아쉬움이 있다”고 덧붙였다. 삼성전자는 16일 사내 시스템을 통해 임직원의 개인정보를 수집하고 제3자에게 제공한 혐의로 소속 직원 A씨를 수사기관에 고소했다. 삼성전자는 앞서 노조 미가입자 명단 유포 사건에 대해서도 경찰에 수사를 의뢰했다.
댓글 0