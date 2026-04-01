한국GM의 투자, 국내 車산업 위기돌파 실마리[기고/이항구]

오랜만에 반가운 소식이다. 한국GM이 국내 생산 모델의 현대화를 위해 추가 투자를 결정했다. 지난해 말 3억 달러 투자에 이어 추가로 3억 달러가 투입되어 총 6억 달러(약 8800억 원) 규모다. 단순한 설비 현대화가 아니라 글로벌 거점으로서 한국GM의 전략적 역할을 강화한 것이라 볼 수 있다.
최근 글로벌 자동차 산업은 보호무역 강화, 수요 둔화, 공급망 불안, 유가 상승 등 복합적인 변수로 인해 불확실성이 확대되고 있다. 미국의 고관세 정책, 유럽의 역내 생산 규제, 중국의 물량 공세가 동시에 진행되며 경쟁 환경은 더욱 치열해지고 있다. 특히 도널드 트럼프 미국 행정부가 내연기관차에 우선순위를 두면서 전동화 전환 속도도 조정되는 흐름이다. 이러한 변화 속에서 완성차 기업들은 실적과 경쟁력이 검증된 거점에 투자를 집중하는 ‘선택과 집중’ 전략을 구체화하고 있다.
금번 한국GM의 투자 결정도 이러한 맥락에서 해석할 수 있다. 한국GM의 수익성은 안정화됐으며, 가성비와 품질이 우수한 모델의 공급기지로 자리 잡아 가고 있다.
한국GM은 연간 최대 50만 대 생산 능력을 갖춘 글로벌 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) 생산의 중심이다. 특히 대미 수출 비중이 크게 확대되면서 글로벌 수출 거점으로 자리 잡았다. 트랙스 크로스오버와 트레일블레이저는 핵심 수출 모델로 안정적인 수요를 확보하고 있으며, 트랙스 크로스오버는 미국 시장에서 소형 SUV 시장점유율 1위를 차지하며 경쟁력을 입증했다. 이러한 성과는 생산 거점의 효율성과 경쟁력을 보여주는 지표이자 투자가 이어지게 한 직접적인 요인이다.
또한 한국GM은 생산 기능에 더해 엔지니어링 조직을 보유하고 있어, GM의 글로벌 엔지니어링 네트워크와 연계해 차량 디자인, 개발, 검증 등 모든 단계에 참여하고 있다. 이는 단순 생산기지와 차별화된 역량으로, 이러한 거점은 글로벌 공급망 재편 과정에서도 쉽게 대체되기 어렵다.
완성차 산업은 생산 거점을 중심으로 협력사, 물류, 서비스 산업이 연결되는 구조다. 한국GM 역시 1600개 이상의 협력사와 연간 약 37억 달러(약 4조8000억 원) 규모의 글로벌 부품을 조달하고 있으며, 우리 부품 업계의 수출 가교 역할을 하고 있다. 이러한 구조에서 생산 기반 투자는 산업 전체로 확장되는 효과를 가지며, 지역과 국가 경제에도 직접적인 영향을 미친다.
글로벌 생산 네트워크가 재편되는 흐름 속에서도 한국이 경쟁력 있는 거점으로 기능하고 있음은 우리 산업 생태계 전체에 큰 위안이 된다.
사실 작금의 환경은 개별 기업의 노력만으로 대응하기 어려운 국면이다. 통상 환경 변화와 공급망 재편, 기술 전환이 동시에 진행되는 상황에서 산업계와 정부의 공동 대응이 필요하다. 이러한 맥락에서 이번 한국GM의 투자는 단순한 기업 결정을 넘어, 한국 자동차 산업이 공급망 위기를 극복하고 새로운 방향을 모색할 수 있는 하나의 실마리로 볼 수 있다. 기업과 정부뿐 아니라, 산업 생태계 구성원 모두가 함께 한국 자동차 산업의 발전 전략에 대해 논의해야 할 시점이다.
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