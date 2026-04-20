갤럭시코퍼레이션, UAE 국가미디어청과 협력…K-POP 로봇 퍼포먼스 선보인다

갤럭시코퍼레이션이 UAE 현지 법인 설립에 이어 UAE 국가미디어청(이하 NMA)과의 협력 관계를 공식화했다.
조성해 갤럭시코퍼레이션 중동법인 대표는 지난 16일 셰이크 압둘라 빈 모하메드 빈 부티 알 하메드 NMA 의장과 만나 협력 방향을 논의했으며, 이후 두바이 NMA 청사에서 자말 모하메드 알 카비 사무총장과 함께 기자간담회를 열고 향후 계획을 공유했다.
이번 협력은 단순한 진출을 넘어 문화와 기술을 결합한 새로운 산업 모델 구축에 초점이 맞춰져 있다. 양측은 글로벌 콘텐츠 행사 ‘브릿지 서밋’을 시작으로, 엔터테크 분야에서 다양한 협업 프로젝트를 추진할 예정이다.
조 대표는 “UAE는 빠르게 변화하는 글로벌 콘텐츠 산업에서 중요한 거점이 될 것”이라며 “K-콘텐츠와 기술이 결합된 새로운 형태의 경험을 제시할 수 있을 것으로 기대한다”고 밝혔다.
갤럭시코퍼레이션은 향후 AI 기반 콘텐츠, 로봇 퍼포먼스 등 기술 중심의 엔터테인먼트 콘텐츠를 현지에 선보이며 차별화된 시장 전략을 추진할 계획이다.
셰이크 압둘라 의장은 “이번 협력은 UAE가 글로벌 미디어 허브로 도약하는 데 중요한 사례가 될 것”이라며 “혁신 기업과의 협업을 지속 확대하겠다”고 말했다.
자말 알 카비 사무총장은 “한국과 UAE는 이미 다양한 분야에서 협력 관계를 구축해왔다”며 “이번 사례를 통해 양국 협력이 더욱 확장되길 기대한다”고 전했다.
최용호 갤럭시코퍼레이션 대표는 “한국의 기술과 콘텐츠가 중동 시장과 결합해 새로운 가치를 창출할 것”이라며 협력 확대 의지를 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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