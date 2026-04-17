英 아마존 평정한 K-선케어… 코스알엑스, 자외선 차단제 1위 올랐다

울트라 라이트 인비저블 선세럼
글로벌 브랜드 제치고 베스트셀링 제품 올라
아마존 초이스 배지 확보
1300여 건 실사용 리뷰로 품질 신뢰도
코스알엑스의 ‘울트라 라이트 인비저블 선세럼’이 지난 14일 영국 아마존 자외선 차단제 카테고리 정상에 올랐다. 현지 시장에서 K-뷰티의 위상을 강화하며 독보적인 존재감을 드러낸 결과다.
세계 선케어 시장은 차단 성능을 넘어 사용감과 수분감 위주로 재편되는 추세다. 특히 영국에서는 가벼운 제형을 앞세운 K-선케어 제품들이 프리미엄 브랜드들 사이에서 두각을 나타내고 있다. 코스알엑스는 이러한 흐름 속에서 글로벌 뷰티 기업들을 추월하며 해당 카테고리 전체 베스트셀러 1위를 기록했다.
해당 제품은 유럽 화장품 인증(CPNP)을 통과한 것은 물론, 1300건 이상의 누적 리뷰와 높은 평점을 바탕으로 ‘아마존 초이스’ 배지를 획득했다. 이는 판매량뿐 아니라 실제 소비자 만족도 측면에서도 시장의 신뢰를 확보했음을 보여준다.
주요 인기 요인으로는 세럼 형태의 가벼운 질감이 꼽힌다. 알로에와 위치하젤 성분을 함유해 피부 진정 효과를 더했으며, 백탁 현상을 없애 일상적인 활용도를 높였다. 또한 안자극 테스트와 진균성 여드름 안전성 인증을 마쳐 민감성 피부 사용자들로부터도 긍정적인 반응을 얻고 있다고 한다. 강력한 차단 지수(SPF50 PA++++)를 유지하면서도 부담 없는 사용감을 구현해 현지 소비자들의 요구를 충족했다는 분석이다.
휴대가 용이한 스틱 형태의 ‘에어리 라이트 인비저블 선스틱’ 역시 선세럼과 시너지 효과를 내고 있다. 야외에서도 수시로 덧바를 수 있는 편의성을 앞세워 완성도 높은 선케어 루틴을 제안하며 구매층을 넓히고 있다.
코스알엑스 관계자는 이번 성과가 단순한 판매 순위의 상승을 넘어 글로벌 무대에서 브랜드의 경쟁력을 공인받은 결과라고 평가했다. 이어 앞으로도 사용자들의 일상에 기여할 수 있는 혁신적인 처방을 지속적으로 선보여 세계 스킨케어 시장에서의 입지를 확고히 하겠다고 덧붙였다.
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