현대위아 방산사업부, 로템으로 이관 검토

방산 시너지-위아 부품사 특화 전략
현대자동차그룹이 전차, 자주포 등의 포신 제작을 담당하는 현대위아의 방산사업부를 현대로템으로 넘기는 방안을 검토하고 있다. 방산 부문을 한 개 회사로 합쳐 시너지를 극대화하고, 현대위아는 그룹 내 핵심 부품 공급사로 특화하겠다는 전략을 내부적으로 세운 것으로 알려졌다.
15일 투자업계 등에 따르면 현대차그룹은 최근 이 같은 내용을 핵심으로 하는 방산 부문 조정을 심도 있게 논의하고 있다.
현대위아 방산 부문은 1976년 기아정공 때부터 이어져 오던 사업이다. 현대로템이 제작하는 K2 전차, 한화에어로스페이스가 제작하는 K9 자주포 등에 장착되는 포신이 모두 현대위아의 제품이다. 최근 K방산 열풍이 불면서 2022년 1800억 원대이던 이 회사 방산 부문 매출은 지난해 4000억 원 규모로 급성장했다.
계획대로 방산사업 부문이 현대로템으로 이관되면 현대위아는 현대차그룹의 피지컬 인공지능(AI)과 로봇, 열관리 사업 등에 집중하면서 그룹 내 핵심 부품 공급사 역할을 하게 될 것으로 전망된다. 현대위아는 최근 AI 주차 로봇, AI를 활용한 차량 실내 열관리 시스템 등을 잇달아 개발한 바 있다.
다만 주주와 노조의 반대가 걸림돌이 될 수 있을 것이란 의견도 나온다. 이 회사 방산사업 부문이 매년 10% 이상 성장할 것으로 전망되는 회사의 ‘알짜’ 사업이기 때문이다. 최근 한화에어로스페이스와 풍산도 탄약사업 부문 매각을 저울질하다 노조 및 주주 등의 반대로 이를 철회한 바 있다.
이원주 기자 takeoff@donga.com
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