딜리셔스 ‘신상마켓’ , 역대 최대 실적 달성…2025년 매출액 307억 원

글로벌 K-패션 B2B 플랫폼 ‘신상마켓’을 운영하는 딜리셔스(대표 김준호·정창한)가 2025년 역대 최대 매출 달성과 함께 영업이익 흑자 전환에 성공했다고 밝혔다.
딜리셔스의 2025년 연간 매출액은 전년 대비 22.3% 증가한 307억 원을 기록했으며, 영업이익은 16억 원으로 집계됐다.
회사측은 이번 성과에 대해 “수익성 중심의 경영 전략과 신규 비즈니스 모델의 안정적인 시장 안착에 따른 결과”라고 진단했다.
실적 개선의 핵심 동력으로는 AI 기술 기반의 광고 시스템과 구독형 멤버십 서비스가 꼽힌다. 딜리셔스는 플랫폼 전반에 AX(AI 전환) 기술을 도입해 도매 사업자에게 소매 사업자의 취향과 구매 패턴을 반영한 맞춤형 타겟팅 광고를 제공하며 운영 효율을 높였다.
또 도매 전용 ‘신상멤버십’과 소매 전용 ‘플러스멤버십’은 사업자들의 업무 효율을 돕는 솔루션으로 자리 잡으며 플랫폼 내 거래 활성화와 수익 구조 다변화에 기여했다. 이러한 성장세에 힘입어 신상마켓의 누적 거래액은 올해 1분기 기준 5조 원을 돌파했다고 전했다.
글로벌 사업 부문의 확장도 가속화되고 있다. 현재 신상마켓은 일본과 북미를 포함한 전 세계 90여 개국 소매 사업자를 대상으로 사입부터 배송까지 관리하는 ‘글로벌 신상배송’ 서비스를 운영하며 K-패션의 수출 판로를 확대하고 있다.
정창한 딜리셔스 대표는 “2025년은 AI 광고와 멤버십 서비스의 안착을 통해 지속 가능한 수익 구조를 증명한 해”라며 “2026년에는 공고해진 국내 사업을 바탕으로 글로벌 시장 영향력을 확대하고, 패션 B2B 생태계의 AI 혁신을 가속화하는 데 집중할 것”이라고 밝혔다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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