4년 만에 재개된 분양… LH, 인천가정2 300여가구 공급

한국토지주택공사(LH)는 인천가정2지구 B2블록 공공분양주택 308가구에 대한 입주자 모집공고를 시행한다고 15일 밝혔다.
해당 단지는 LH가 올해 처음으로 공급하는 공공분양 주택이다. 2022년 민간사업자의 사전청약 이후 사업 포기로 공급이 중단됐던 단지를 공공분양으로 전환해 공급하는 방식이라고 LH 측은 설명했다.
인천가정2지구 B2블록은 지구 내 마지막 공공분양 단지로 총 308가구가 공급된다. 전용면적별로는 74㎡ 41가구, 84㎡ 267가구로 구성됐고 입주는 2028년 7월 예정이다.
분양가 상한제가 적용돼 분양가는 인근 시세 대비 낮은 수준으로 책정됐다. 전용 84㎡ 기준 평균 약 6억2000만 원대 3.3㎡당 평균 가격은 약 1830만 원이다. 거주의무 기간은 3년이다.
청약 접수는 오는 4월 27일부터 특별공급과 일반공급 순으로 진행된다. 당첨자 발표는 5월 15일, 계약 체결은 6월 중 진행될 예정이다.
해당 단지는 루원시티와 청라국제도시, 가정지구 사이에 위치해 다양한 생활 인프라를 동시에 누릴 수 있는 지역이다. 인근에는 서울지하철 7호선 연장선(가칭 심곡천역)이 2027년 말 개통 예정으로, 향후 교통 접근성이 개선될 전망이다.
서환식 LH 인천지역본부장은 “합리적인 가격으로 기존 인프라를 누릴 수 있는 공공분양 단지”라며 “무주택 실수요자의 내 집 마련 기회를 확대할 수 있도록 공급에 최선을 다하겠다”고 말했다.
황소영 기자 fangso@donga.com
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