은행과 고객을 잇는 ‘디지털 금융 통로’ 역할 수행

IBK기업은행의 IBK BOX가 ‘2026 국가산업대상’ 디지털 경영지원 플랫폼 부문 대상을 수상했다. 3년 연속이다.
그동안 IBK기업은행은 단순한 금융 지원을 넘어 중소기업과 소상공인의 경영 전반을 혁신적으로 지원하는 ‘디지털 파트너’로서의 독보적인 경쟁력을 자랑해왔다. 특히 ‘IBK BOX’는 중소기업의 공급망 관리부터 경영 효율화까지 아우르는 디지털 종합 경영 지원 플랫폼으로 60년 넘게 축적된 IBK의 중소기업 금융 노하우를 디지털 기술과 결합해 은행과 고객을 잇는 강력한 ‘디지털 금융 통로’ 역할을 수행하고 있다.
가장 눈에 띄는 성과는 비대면 대출 서비스인 ‘대출통로 BOX’에서 잘 나타났다. 출시 단 2년 만에 대출 신청 10만 건, 누적 대출 실적 2조 원이라는 대기록을 달성했다. 이는 고객이 은행 영업점을 직접 방문하지 않고도 편리하게 대출을 신청할 수 있는 O2O(Online to Offline) 프로세스를 구축한 덕분이다. 복잡했던 대출 절차를 획기적으로 간소화함으로써 업무에 바쁜 중소기업 대표자들의 시간적 비용을 절감하고 금융 접근성을 대폭 끌어올렸다는 평가를 받는다.
소상공인의 실질적인 고충을 해결하기 위한 상생 서비스도 큰 호응을 얻고 있다. ‘카드매출 바로입금 서비스’는 기존에 카드사로부터 대금을 정산받기까지 2∼5일 이상 소요되던 대기 시간을 ‘즉시’ 처리 방식으로 전환했다. 이를 통해 소상공인들은 카드 매출 발생 즉시 자금을 운용할 수 있게 돼 자금 회전율이 극대화됐으며 일시적인 유동성 위기를 극복하고 안정적인 사업 운영을 지속할 수 있는 기반을 마련하게 됐다.
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