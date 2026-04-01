VIP 이상 고객에게 정유사 최고 수준 포인트 적립

에쓰-오일㈜의 에쓰-오일(S-OIL)이 ‘2026 국가산업대상’ 주유소 부문 대상을 수상했다. 6년 연속이다.
에쓰-오일은 소비자의 주유 패턴에 맞춘 체계적 마케팅 활동을 통해 브랜드 경쟁력을 강화하고 있다. VIP 이상 고객 대상 정유사 최고 수준의 포인트 적립(ℓ당 최대 4원)을 제공하고 있으며 모바일 주유 앱인 ‘MY S-OIL’을 통해 주유소 검색, 쿠폰 사용, 포인트 적립, ‘빠른주유’ 서비스 등 주유 관련 다양한 기능을 간편하게 제공해 소비자 편의를 극대화하고 있다.
또한 정품·정량을 보증하는 ‘믿음가득주유소’ 제도와 엄격한 품질관리 체계를 통해 고객 만족을 높이고 있으며 메가커피, 이마트24 편의점, 최신식 노브러시 자동세차 ‘워싱데이’ 등 다양한 브랜드와 협업해 주유소를 복합 에너지 스테이션으로 탈바꿈하고 있다.
나아가 에쓰-오일은 지속가능 사회를 위한 ESG 경영을 선도하고 있다. 일회용품 사용 저감을 주제로 한 ‘굿러브스(Good+Gloves) 캠페인’을 2024년에 이어 2025년 8월 ‘My GoodLOVES 캠페인 시즌2’로 확장해 지속적이고 진정성 있는 ESG 커뮤니케이션을 이어가고 있다.
사회공헌 활동에서도 에쓰-오일은 모범적인 행보를 이어가고 있다. 소외 이웃, 지역사회, 환경, 영웅을 지원하는 ‘4대 지킴이’ 프로그램을 24년간 운영하며 누적 1470억 원을 기부했으며 전국 700여 개 셀프주유소에서 ‘주유 약자 도움서비스’를 시행하고 있다.
또한 정유사 최초로 한국환경공단과 협업해 전자영수증 발급 기능을 도입, 고객이 탄소중립 포인트를 적립하며 친환경 활동에 자발적으로 참여할 수 있도록 했다.
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