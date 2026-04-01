전국 KT플라자 직영망 노하우로 통신 유통 혁신 선도

[2026 국가산업대상] 통신 유통 플랫폼 ㈜kt m&s / 코코넛 ★★★
㈜kt m&s의 코코넛이 ‘2026 국가산업대상’ 통신 유통 플랫폼 부문 대상을 수상했다. 3년 연속이다.
ktm&s는 전국 250여 개 공식 직영 매장인 ‘KT플라자’를 운영하고 있는 KT의 통신상품 유통 전문 그룹사다. 고객 접점의 최전선에 있는 KT플라자는 단순한 판매점을 넘어 믿고 방문하는 신뢰도 높은 직영 유통망으로서 유무선 통신 서비스 가입 및 맞춤형 컨설팅, AS 접수 대행 등 차별화된 고객 경험을 제공하며 통신 유통 시장의 표준을 제시하고 있다.
특히 전국 통신 판매점을 위한 통합 솔루션인 ‘코코넛’은 KT플라자의 전국 단위 직영망 운영 노하우와 압도적인 유통 경험을 중소 판매점과 공유하기 위해 탄생한 종합 B2B 상생 플랫폼이다. 오프라인 판매점이 직접 해결하기 까다로운 물류, 정산, 마케팅 등 제반 업무를 원스톱으로 지원해 운영 효율성을 극대화한 것이 특징이다.
특히 코코넛은 매년 시장의 흐름에 발맞춰 플랫폼을 고도화하며 혁신을 거듭해왔다. 2024년에는 유무선 통신요금 계산기인 ‘코코넛요금계산기’를 통해 판매점 업무의 아날로그식 실무를 디지털로 전환(DX)하는 데 앞장섰다. 2025년에는 물류와 정산을 아우르는 통합 운영 지원으로 기능을 확장하며 판매점들의 고객 대응 품질을 획기적으로 끌어올렸다.
올해는 전국 판매점들의 현장 목소리를 적극 수용해 플랫폼의 내실을 다지고 사용자 편의성을 고도화하는 데 집중하고 있다. 특히 실사용자들의 건의 사항을 발 빠르게 시스템 개선에 반영하는 밀착형 업데이트를 통해 실제 사용자 만족도를 최상위 수준으로 끌어올렸다.
윤희선 기자 sunny03@donga.com
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