모바일 앱-웹 상호 시너지로 디지털 금융 접근성 강화

NH저축은행㈜의 NH픽뱅크가 ‘2026 국가산업대상’ 저축은행 부문 대상을 수상했다. 2년 연속이다.
NH저축은행은 ‘서민과 중소 상공인을 위한 최상의 금융 서비스 제공’이라는 본연의 사명을 굳건히 이어가는 한편 디지털 전환과 비대면 고객 경험 혁신을 통해 지속가능한 성장 동력을 확보해 나가고 있다.
무엇보다 NH저축은행은 꾸준한 디지털 혁신 투자를 통해 업계 내 선도적 위치를 공고히 해왔다. 2019년 ‘NH저축은행 스마트뱅킹’ 앱을 출시한 것을 시작으로 2021년 모바일뱅킹 고도화와 함께 ‘FIC Bank(픽뱅크)’ 브랜드를 론칭했으며 2022∼2023년 디자인 및 사용성 컨설팅을 토대로 모바일뱅킹 UI·UX를 전면 리뉴얼했다.
특히 지난해에는 모바일 웹 상품 가입 시스템을 새롭게 도입해 고객 접근성을 한층 확대했다. 기존 앱(FIC Bank) 중심의 비대면 서비스 환경에 모바일 웹 채널을 추가함으로써 별도 앱 설치 없이도 스마트폰 브라우저를 통해 상품 가입이 가능해졌다. 앱과 모바일 웹이 상호 보완적으로 운영되면서 FIC Bank 앱의 풍부한 기능성과 모바일 웹의 간편한 접근성이 시너지를 발휘하고 있다.
최근에는 비대면 금융 사기 예방을 위한 비대면 금융거래 안심 차단 서비스를 도입하는 한편 고객 사용 편의성 개선을 위해 복수 전자서명 서비스와 사설 인증서를 추가 도입하는 등 금융 소비자 보호와 이용 편의 두 마리 토끼를 함께 잡기 위한 노력을 이어가고 있다.
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