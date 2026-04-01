AI 기반 자율 청소 기술과 데이터보안 체계 결합

드리미테크놀로지코리아㈜의 드리미가 ‘2026 국가산업대상’ 로봇청소기 부문 대상을 수상했다. 2년 연속이다.
스마트 홈 청소 가전 브랜드인 드리미테크놀로지코리아가 선보인 ‘드리미’는 프리미엄 로봇청소기 시장에서 기술혁신을 기반으로 빠르게 성장하며 글로벌 스마트 홈 가전 브랜드로 입지를 확대하고 있다. 특히 ‘매트릭스 10 울트라’ ‘아쿠아 10 울트라 롤러’ 등 플래그십 라인업을 지속적으로 확장하며 차세대 로봇청소기 기술 발전을 선도하고 있다.
최근에는 인공지능(AI) 기반 자율 청소 기술을 고도화하며 단순 청소 기능을 넘어 집 안 환경을 스스로 인식하고 관리하는 스마트홈 생태계 구축에도 적극 나서고 있다. 첨단 알고리즘과 빅데이터를 기반으로 다양한 스마트 가전과 청소 가전을 유기적으로 연결해 효율적인 스마트홈 환경 구현을 목표로 한다.
이 같은 기술력을 바탕으로 드리미는 올해 플래그십 로봇청소기 ‘X60’ 시리즈를 출시하며 제품 경쟁력을 한층 강화했다. X60 Ultra와 X60 Master로 구성된 X60 시리즈는 AI를 기반으로 바닥 오염 상태를 스스로 인식하고 상황에 맞는 청소 방식을 선택하는 자율형 청소 시스템을 적용해 사용자 개입을 최소화하고 정교한 청소 성능을 제공하는 것이 특징이다.
적외선 감지 보조 라이트와 AI 블루라이트 광학 스캔을 통해 육안으로 식별하기 어려운 오염까지 감지한다. 이어 상황에 맞춰 흡입과 물걸레 모드를 자동 전환하며 최적의 청소 전략을 수행한다. 아울러 드리미는 한국 시장에서의 신뢰도 강화를 위해 데이터 보안 및 개인정보 보호 체계를 강화하며 브랜드 영향력을 확대하고 있다.
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