AI바람-AI수면… 맞춤형 냉방으로 잘 때도 ‘쾌적’

LG전자㈜의 LG 휘센이 ‘2026 국가산업대상’ 에어컨 부문 대상을 수상했다. 4년 연속이다.
LG전자가 온도와 습도를 한 번에 제어하는 ‘AI콜드프리’ 기능을 최초로 탑재한 2026년형 신제품 ‘LG 휘센 오브제컬렉션타워I’과 ‘LG 휘센 오브제컬렉션 뷰I 프로’ 에어컨을 선보였다.
이번 신제품은 △실내 온도와 습도를 한 번에 제어해 내가 원하는 온도와 습도로 맞춤 운전하는 AI콜드프리 △고객의 위치와 공간을 감지해 상황에 맞는 바람을 보내주는 AI바람 등 혁신적인 냉방 기능은 물론 △AI 음성인식 △AI수면 등 맞춤형 냉방 솔루션이 특징이다.
지금까지 에어컨은 온도와 습도를 한 번에 세밀하게 조정하는 것이 어려웠다. 냉방 운전을 지속하면 실내 습도가 올라가고, 공기 중 습기를 제거하기 위해 제습 운전을 지속하면 실내 온도가 필요 이상으로 낮아지는 아쉬움이 있었다. LG전자는 이런 불편함을 새로운 2단 열교환기 기술로 해결했다. 차가운 열교환기를 통과하며 온도가 낮아진 공기를 다시 따뜻한 열교환기에 통과시켜 적정 온도를 유지하면서 습기만 제거된 공기를 배출한다. 이를 통해 고객은 에어컨을 오래 틀어 놓아도 춥지 않으면서 보송한 바람으로 쾌적함을 만끽할 수 있다.
AI바람은 더울 때는 강력한 바람을, 공간이 시원해지면 한쪽 바람이나 소프트 바람을 보내 쾌적함은 유지하고 불필요한 전력 사용도 줄여준다.
AI수면은 AI가 고객이 선호하는 수면 환경과 패턴을 학습해 맞춤형 케어를 제공하는 기능이다. 에어컨이 수면을 방해할 수 있는 자극을 줄이고 편안한 환경을 유지해 숙면을 돕는다.
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