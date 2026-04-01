중소기업과의 상생협력 실천

대한무역투자진흥공사(이하 KOTRA)가 ‘2026 국가산업대상’ 동반성장 부문 대상을 수상했다.
KOTRA는 ESG 경영을 기반으로 중소기업, 협력사, 지역사회와 협력을 실천해 지속가능한 동반성장 체계를 확립하고 있다. 2025년 ‘ESG경영 3.0체계’를 수립하고 전사 차원의 추진체계를 강화해 조직 전반의 ESG 실천 역량을 고도화해 왔다. ESG 회의체 운영과 정기적인 점검을 통해 경영 전반의 개선 과제를 추진했으며 이런 성과를 인정받아 공공기관 동반성장 평가에서 4년 연속(2021∼2024년) 최우수 등급을 달성한 바 있다.
KOTRA는 중소기업의 글로벌 진출 지원에도 적극 앞장서고 있다. 2024년 국내 최초로 ‘중소기업 상생형 글로벌 무역대금 플랫폼(GTPP)’을 구축해 대금 결제 관련 애로를 해소했다. 2025년에는 ‘관세 대응 119 종합지원센터’ 운영과 ‘수출 긴급 바우처’ 신설을 통해 1만여 건의 현장 애로를 해결했으며 해외 전시회 참가 및 전문 무역상사 협업 등을 통해 역대 최다 해외 동반 진출 사업을 추진한 바 있다. KOTRA는 혁신 기업의 글로벌 성장을 지원하는 역할도 강화해 왔다. 2025년 유망 중소기업의 성장 자본 유치를 위해 글로벌 기업 상담회 개최 및 협력기관 확대를 추진하고 ‘CES 2025’ 참가 기업의 후속 지원을 위해 ‘CES 혁신포럼’을 개최했다.
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