공정하고 투명한 조직문화 앞장

제주특별자치도개발공사(이하 제주개발공사)가 ‘2026 국가산업대상’ 윤리인권경영 부문 대상을 수상했다.
제주개발공사는 체계적인 윤리·인권경영 전략과 소통 기반의 전사적 노력을 바탕으로 윤리·인권경영을 선도해 고객으로부터 신뢰받는 지방 공기업으로 자리매김하고 있다. 기관장의 강력한 의지를 필두로 윤리·인권경영의 기틀을 다진 것이다.
먼저 내외부 환경 변화를 반영한 ‘2035 JPDC 윤리인권경영 중장기 전략’을 수립해 6대 전략목표와 18개 세부 실행과제를 도출, 장기적인 비전과 구체적인 로드맵을 완성했다. 이와 함께 기관장이 주관하고 내외부 전문가가 참여하는 ‘윤리·인권경영위원회’ 및 ‘청렴시민감사관’ 등 거버넌스를 구축해 정책의 전문성과 실효성을 확보하고 청렴도 제고와 윤리적 의사결정 문화 확산이라는 두 가지 핵심 가치를 실질적으로 구현했다.
특히 윤리헌장과 인권헌장을 각각 제정해 경영 활동의 명확한 기준을 제시하고 기관장이 대내외 강력한 윤리·인권경영 실천 의지를 선언했다. 나아가 노사가 한마음으로 ‘공정·투명 기반의 사람 중심 문화’ 정착을 위한 공동 실천 서약을 체결하며 책임 경영 실현에 박차를 가했다.
제주개발공사는 단순한 선언을 넘어 실질적인 변화를 이끌어내기 위해 청렴과 인권 분야에서 내실 있는 정책을 실행했다.
댓글 0