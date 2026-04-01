“달린 만큼 기부해요”

  • 동아일보

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대한항공과 아시아나항공 임직원 1500여 명이 14일 인천 중구 BMW드라이빙센터에서 열린 자선 달리기 행사 ‘위 런(We Run)’에 참여했다. 통합 항공사 출범을 앞두고 행사에 참여한 양 사 임직원들은 달린 총 주행 거리만큼 기부금을 조성해 난치병 아동을 도울 예정이다.

#대한항공#아시아나항공#BMW드라이빙센터#위 런(We Run)#자선 달리기 행사기부금
인천=양회성 기자 yohan@donga.com
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