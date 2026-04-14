콜마-우리은행, 1740억 상생금융 네트워크 구축… ‘K-뷰티 수출’ 공급망 지원발표

화장품 제조사 중 유일하게 정부 주도 수출 금융 프로그램 참여
콜마그룹 3개사 및 우리은행 공동 출연으로 중소 협력사 지원
보증료 감면 및 한도 확대로 수출 기업 자금난 해소 기여
지정학적 리스크 속 고객사 및 협력사 동반 성장 기반 마련
한국콜마가 화장품 제조 업계 최초로 정부의 수출 금융 지원 사업에 재원을 출연하며 K-뷰티의 글로벌 경쟁력 확보에 앞장선다. 한국무역보험공사 및 우리은행과의 협업을 통해 중소 규모의 거래처와 협력사가 겪는 자금 부담을 덜어내고, 수출 전반의 체질을 개선한다는 방침이다.
한국콜마는 14일 서울 종로구 소재 무역보험공사 본사에서 산업통상자원부 장관과 각 기관 대표들이 참석한 가운데 ‘K-소비재 산업 수출공급망 강화를 위한 금융지원 업무협약’을 맺었다.
협약의 핵심은 콜마그룹 3개 계열사인 한국콜마, 콜마비앤에이치, 연우와 우리은행이 조성한 100억 원의 출연금을 바탕으로 한다. 이를 통해 160여 개 중소 기업에 총 1740억 원 상당의 금융 혜택이 돌아갈 예정이다. 지원 대상으로 낙점된 기업은 보증 한도 확대와 보증료율 감면, 최장 3년의 우대 보증 기간 제공 등 실질적인 혜택을 누리게 된다. 이는 담보 여력이 부족한 중소기업이 수출 운영 자금을 조달하는 데 큰 도움이 될 것으로 보인다.
이번 지원은 무역보험공사가 추진하는 수출공급망 강화보증 사업의 하나로 진행된다. 대기업이나 중견기업이 금융기관과 공동으로 재원을 마련하면, 무역보험공사가 해당 기업의 협력사들에 우대 보증을 서주고 은행이 대출을 실행하는 민관 협력 모델이다.
한국콜마는 뷰티 및 헬스케어 분야의 제조사 중 유일하게 이번 프로젝트에 이름을 올렸다. 자회사인 연우와 관계사인 콜마비앤에이치까지 동참하며 그룹 역량을 결집했다. 최근 국제 정세 불안과 주요국의 관세 정책 변화 등 경영 환경이 급변함에 따라, 화장품부터 건강기능식품, 포장재에 이르기까지 산업 전 영역을 아우르는 공급망 안정이 시급하다는 판단이 작용했다.
혜택을 받을 기업은 협력사들의 신청을 받아 한국콜마가 추천권을 행사하며, 무역보험공사의 심사를 거쳐 최종 확정된다.
한국콜마 관계자는 정부의 수출 장려 정책에 부응해 산업 전반의 내실을 다지는 프로그램에 참여하게 되어 뜻깊다며, 고객사 및 협력사와 쌓아온 상생의 경험을 토대로 잠재력 있는 기업들이 글로벌 무대에서 도약할 수 있도록 가교 역할을 지속할 것이라고 전했다.
댓글 0