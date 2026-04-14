보드게임카페 프랜차이즈 홈즈앤루팡, ‘2026 IFS 창업박람회’ 성료

보드게임카페 프랜차이즈 홈즈앤루팡이 지난 2일부터 4일까지 서울 코엑스(COEX)에서 열린 ‘2026 IFS 프랜차이즈 창업·산업 박람회’를 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.
홈즈앤루팡은 이번 박람회에서 기존 유인 매장 브랜드인 ‘홈즈앤루팡 보드게임카페’와 작년 2월 새롭게 선보인 무인 매장 브랜드 ‘홈즈앤루팡24 오티티 보드게임 플러스’를 동시에 선보였다.
특히 스마트 IoT 시스템을 활용해 유인과 무인 매장의 장점을 결합한 ‘하이브리드’ 운영 모델을 새롭게 제시해 눈길을 끌었다. 하이브리드 매장은 평일이나 한가한 시간대에는 무인으로 운영해 인건비를 절감하고, 고객이 몰리는 주말에는 유인으로 전환해 서비스 품질과 식음료 매출을 동시에 높일 수 있는 모델이다.
홈즈앤루팡 관계자는 “현재 79호점 대학로점 등 핵심 상권에 신규 매장 오픈을 앞두고 있다”며 “앞으로도 창업박람회에 지속적으로 참가해 예비 창업자들과의 접점을 넓히고 소통을 강화해 나갈 예정”이라고 전했다.
최용석 기자 duck8@donga.com
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