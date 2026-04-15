AI 교통안전 신기술… 글로벌 시장 확대 기대

43년 업력의 이 기업이 신기술 부문에서 수상한 것은 오랜 현장 경험 위에 AI·레이다·영상처리 등 첨단 기술을 접목해 교통안전 인프라를 한 단계 끌어올렸기 때문이다.
1984년 창립 이후 경찰청과의 공동 연구개발로 국내 최초 교통 단속 장비를 개발했으며 현재 국내 무인 단속 시장의 약 30%를 차지하는 시장점유율 1위 기업으로 성장했다. 기술 경쟁력의 핵심은 자체 개발 역량이다. AI 기반 차량 검지·번호 인식·신호 인식·차종 분류, 레이다 영상 분석, 노면 결빙 감지, 이륜차 식별 및 헬멧 탐지 알고리즘 등 교통안전 전 분야를 아우르는 첨단 기술을 내재화했다.
이러한 기술력을 바탕으로 해외시장에서도 사업을 확대하고 있다. 최근 베트남 하노이 시범사업을 성공적으로 구축하며 글로벌 진출 기반을 마련했으며 향후 더 많은 국가로의 확장이 기대된다. 매년 안정적인 매출 성장세를 이어 가고 있으며 지속적인 기술 고도화와 함께 공공 및 해외시장에서의 경쟁력을 강화해 나가고 있다. 40여 건의 특허등록과 ISO14001 환경 경영 인증을 바탕으로 지식재산 중심 경영도 실천하고 있다.
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