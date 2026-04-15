PDRN-히알루론산 초미세화 기술로 피부 재생 혁신

[2026 대한민국 산업대상] 대한민국 산업대상 뷰티 부문
미와인모어가 ‘2026 대한민국 산업대상’ 뷰티 부문 대상을 수상했다.
이 기업의 수상 포인트는 의료용 드레싱 분야의 원천기술을 화장품에 이식해 ‘시술 없는 피부 재생’이라는 새로운 시장을 개척했다는 데 있다.
경기 성남에 본사를 둔 스타트업 미와인모어는 브랜드 ‘디루에’를 선보이며 주목받고 있다. 그동안 피부 재생을 위해 주사를 맞거나 미세 바늘 시술을 받는 것이 일반적이었다.
미와인모어는 이 공식을 바꿨다. 핵심 기술은 피부 재생 성분인 히알루론산과 PDRN을 모공보다 100분의 1 작은 초미세 조각으로 쪼개 피부 속 깊이 흡수시키는 물리적 특수 공법이다.
히알루론산 분자량을 100분의 1 이하로 낮추고 점도를 2000분의 1로 줄여 피부 안쪽에서 수분을 잡아주는 속탄력 효과를 구현했다. PDRN도 같은 방식으로 초미세화해 세포 재생 신호를 켜고 콜라겐 합성을 촉진한다.
기술의 신뢰도는 검증된 전문가가 담보한다. 메디폼 개발자이자 바이오 소재 전문가인 박명환 박사가 의료용 드레싱 기반 기술을 화장품에 이식해 탄생시킨 것으로 국무총리상·IR장영실상·산업통상부 장관상을 수상한 기술력이 바탕이다.
진혜영 대표는 “시술 없이도 피부 본연의 재생력을 끌어올릴 수 있음을 제품으로 증명하겠다”고 말했다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
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