국내 구급차 시장점유율 1위 자리매김

[2026 대한민국 산업대상] 대한민국 산업대상 모빌리티 신기술 부문
㈜성우모터스가 ‘2026 대한민국 산업대상’ 모빌리티 신기술 부문 대상을 수상했다.
이 기업의 수상 포인트는 구급차 시장 1위에서 쌓은 현장 기반 기술력을 바탕으로 캠핑카·리무진·전기차 전장까지 사업을 확장하며 미래 모빌리티 시장을 능동적으로 개척하고 있다는 데 있다.
2002년 구급차 생산으로 첫발을 내디딘 성우모터스는 22년을 거치며 국내 구급차 시장점유율 1위 기업으로 자리매김했다.
소방·의료 현장의 목소리를 가장 가까이에서 들으며 설계에 반영했고 음압 구급차 시스템 특허 취득으로 기술 경쟁력을 높였다.
성우모터스는 단순 차량 제조를 넘어 인공지능(AI) 기반의 첨단 도로 안전 기술 개발에도 박차를 가하고 있다.
최근 노면의 블랙아이스 구간을 판별해 분사 장치를 자동제어하는 ‘AI 기반 지면 분석 기술’과 주행 중 포트홀의 위치와 깊이를 탐지해 실시간 정보를 제공하는 ‘도로 진단차’ 기술을 개발하고 특허출원했다. 이를 통해 공공 안전을 위한 미래형 목적기반차량(PBV) 시장을 선도적으로 개척하고 있다.
원상연 대표는 구급차에 이어 최근 전기차 전장 분야까지 확장하며 미래 모빌리티 시장을 주도하고 있다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
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