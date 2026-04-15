치과 치료 넘어 구강 구조 설계… 치과의 새 기준 제시

[2026 대한민국 산업대상] 대한민국 산업대상 의료 서비스 부문
성문치과병원이 ‘2026 대한민국 산업대상’ 의료 서비스 부문 대상을 수상했다.
이번 수상의 핵심은 치과 의료를 ‘설계 기반 시스템’으로 전환했다는 점이다.
성문치과병원은 보철·교합 중심의 고난도 진료를 기반으로 환자의 구강을 하나의 기능적 구조로 해석하는 ‘구강 구조 설계형 의료 시스템’을 구축한 전문 의료기관이다.
기존 치과가 증상 발생 부위의 개별적 치료에 머물렀다면 성문치과병원은 진단 단계부터 구조 분석을 통해 치료 방향을 설계하고 치료 후 유지·관리까지 아우르는 전주기 통합 진료 프로세스를 완성했다.
특히 △진료 프로세스의 표준화 △재현 가능한 치료 구조 구축 △고난도 케이스 중심 전략 △상담-치료-사후관리 흐름 통합은 성문치과병원이 차별화된 경쟁력을 확보한 핵심 요소다.
또한 케이스 기반 교육 시스템과 프로토콜 공유, 팀 기반 협업 진료 체계로 단일 병원을 넘어 확장 가능한 의료 조직 모델을 구축했고 보훈단체·지역사회와 협력하며 의료의 공공성과 사회적 책임도 실현하고 있다.
성문치과병원은 현재 이 시스템을 기반으로 베트남 시장 중심의 해외 진출을 추진 중이며 단순 병원 설립을 넘어 ‘한국형 치과 의료 시스템 플랫폼’의 글로벌 확장을 목표로 하고 있다.
박소영 대표원장은 “글로벌 의료 산업의 새 기준을 제시하겠다”고 밝혔다.
최지수 기자 jisoo@donga.com
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