“정부 밸류업 정책, 코스피 1000P 끌어올려”

정부가 추진하는 ‘밸류업(기업가치 제고) 프로그램’이 코스피를 1000포인트(P)가량 끌어올렸다는 분석이 나왔다.
신한금융그룹 신한미래전략연구소는 12일 발간한 ‘한국 주식시장 구조 전환을 위한 조건’ 보고서에서 최근 코스피 상승세가 정부의 밸류업 정책과 반도체 슈퍼 사이클이 맞물린 결과라고 평가하며, 밸류업 정책이 코스피를 1000P 올렸다고 분석했다.
연구소는 “밸류업 정책 효과를 고려했을 때 코스피가 과거 1,500∼3,000 사이를 오갔던 박스권으로 회귀할 가능성은 낮은 것으로 판단된다”고 설명했다.
연구소는 코스피 상승 추이가 유지되려면 반도체 외 성장 동력을 마련해 이익 변동성을 줄여야 한다고 강조했다. 실제로 국내 코스피 영업이익의 40%가 정보기술(IT), 반도체 등 경기 민감도가 높은 산업에 쏠려 있다. 연구소는 개인투자자의 장기 투자 문화가 정착돼야 국내 증시 상승 흐름이 이어질 수 있다고 내다봤다. 연구소는 “국내 개인투자자 포트폴리오 평균 보유 기간이 9일에 불과하고 고위험 투자를 선호하는 경향이 강하다”며 “단기매매 중심의 수급이 코스피를 구조적인 저평가 상태로 고착화시키고 있다”고 지적했다.
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