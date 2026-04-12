금융앱에서 웹툰보는 시대… 하나은행-리디, 모바일 플랫폼 경계 허문다

10일 을지로 본점서 업무협약 체결
하나은행이 금융 서비스의 외연을 넓히기 위해 디지털 콘텐츠 분야와의 접목을 시도한다. 하나은행은 지난 10일 오후 서울 을지로 본점에서 국내 주요 콘텐츠 플랫폼 기업인 리디와 새로운 사용자 경험 제공을 위한 전략적 파트너십을 구축했다고 12일 밝혔다.
금융권 최초 리디 독점 제휴 성사
하나원큐 내 웹툰·웹소설 접목해 이용자 체류 및 방문 빈도 제고
5월 중 포인트 지급 등 공동 프로모션 개시
소비·금융 데이터 결합한 초개인화 마케팅 전개
이번 협력은 하나은행의 모바일 뱅킹 플랫폼인 하나원큐가 보유한 금융 기능에 리디의 특화된 디지털 문화 자산을 결합하는 것이 핵심이다. 양측은 이를 통해 단순한 자산 관리를 넘어 일상 속의 즐거움을 소비할 수 있는 융합형 디지털 환경을 조성할 방침이다.
하나은행은 모바일 앱 내 소통 공간인 놀이터 페이지에 리디의 웹툰과 웹소설, 만화, 전자책 등 다채로운 콘텐츠를 이식한다. 이는 기존의 보수적인 금융 앱 이미지에서 탈피해 사용자의 취향과 생활 방식을 반영한 일상 밀착형 플랫폼으로 진화하기 위한 포석으로 풀이된다.
양사가 체결한 협약의 세부 내용을 보면 하나원큐 사용자만을 위한 리디 콘텐츠 체험권 제공, 인기 지식재산권(IP)을 활용한 한정판 기획 상품 증정, 양사 브랜드를 연계한 공동 마케팅 추진 등이 포함됐다. 특히 디지털 콘텐츠 소비에 익숙한 젊은 층을 끌어들여 앱 내 체류 시간을 확보하고 재방문율을 높인다는 구상이다.
첫 번째 공동 행사는 오는 5월로 예고됐다. 하나원큐 내 전용 페이지를 통해 참여하는 모든 인원에게 일정 금액의 현금성 자산을 지급하고, 추첨을 통해 리디에서 사용 가능한 포인트를 배정할 계획이다.
단순한 제휴를 넘어 데이터 기반의 고도화된 마케팅도 병행한다. 콘텐츠 소비 유형과 금융 거래 데이터를 결합해 개개인의 특성에 맞는 맞춤형 금융 상품을 제안하는 등 인공지능(AI) 기반의 디지털 판촉 역량을 한층 강화할 예정이다.
이호성 하나은행장은 이번 협업에 대해 금융의 활동 범위를 확장하는 유의미한 시도라고 평가했다. 이어 하나원큐를 통해 이용자들이 일상에서 신선한 감흥을 느낄 수 있도록 다각적인 협력을 지속하겠다고 덧붙였다.
배기식 리디 대표이사 또한 금융 플랫폼과 콘텐츠의 결합으로 고객과의 접점을 넓힐 수 있게 되었다며, 향후에도 제휴처를 확대해 새로운 가치를 창출해 나가겠다고 밝혔다.
김상준 기자 ksj@donga.com
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