강북권 아파트 평균 11억원 돌파…“주담대 낀 실수요자 집중”

대출 규제 강화와 전세난이 맞물리며 서울 강북권 아파트 평균 매매 가격이 처음으로 11억 원을 넘어섰다. 상대적으로 가격 부담이 낮은 지역으로 실수요가 집중되면서 강북권 집값 상승세가 이어진 것으로 해석된다.
10일 KB부동산 월간 통계에 따르면 서울 강북 14개 구 아파트 매매 평균 가격은 2월 10억9671만 원에서 3월 11억1831만 원으로 올랐다. 강북권 아파트값은 2022년 6월 10억1400만 원으로 집계된 뒤 2023년 8월 9억1788만 원까지 떨어졌지만 지난해 7월 10억 원선을 회복했다. 이후 8개월 만에 1억 원 이상 오른 셈이다.
현장에서도 신고가 거래가 이어지고 있다. 강북구 미아동 북서울자이폴라리스 전용면적 84㎡는 13억5000만 원에 거래되며 최고가를 기록했다. 직전 최고가(11억5000만 원)와 비교해도 2억 원 상승한 금액이다. 노원구 월계동 동신아파트 전용면적 71㎡도 매매가가 1월까진 7억 원대에 머물렀으나 2~3월 들어선 모든 매물이 8억 원대에 거래됐다.
이는 주택담보대출을 최대로 받을 수 있는 15억 원 이하 아파트 매수가 늘어난 영향으로 보인다. 지난해 10·15 대책에 따라 15억 원 이하 아파트에 대해서만 최대 6억 원 대출이 가능하다. 25억 원 이하는 4억 원, 25억 원 초과는 2억 원으로 대출 한도가 제한됐다.
전세 매물이 감소하는 추세인 것도 강북권 아파트 매매가 늘어난 요인으로 꼽힌다. 전세를 구하기 어려워지면서 실수요자들이 매수로 돌아섰기 때문이다. 부동산 빅데이터 플랫폼 아실에 따르면 서울 전세 매물은 연초 2만3060건에서 이날 기준 1만5438건으로 33.1% 감소했다.
윤명진 기자 mjlight@donga.com
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