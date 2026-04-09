‘잠수함 정비 중 화재’ HD현대중공업… 소방당국 고립 작업자 1명 구조 총력

작업자 47명 중 46명 대피
60대 여성 근로자 1명 고립 후 3시간 만에 발견
HD현대중공업 “현재 소방당국 구조 진행 중”
9일 울산 동구 HD현대중공업 조선소에서 정비 중이던 해군 잠수함 홍범도함에서 화재가 발생했다.
소방당국에 따르면 이날 오후 1시 58분쯤 잠수함 내부에서 불이 났으며, 약 2시간 만에 진화됐다.
화재 당시 잠수함 내부에는 총 47명의 작업자가 있었고, 이 가운데 46명은 연기가 확산되자 곧바로 대피한 것으로 전해졌다. 그러나 60대 여성 작업자 1명은 내부에 고립돼 연락이 두절됐다. 소방당국은 인력을 투입해 수색 작업을 벌였고, 사고 발생 약 2시간 40분 만인 오후 4시 38분쯤 잠수함 내 1층에서 지하로 내려가는 통로(해치) 인근에서 실종된 60대 여성 A씨를 발견했다고 밝혔다. 현재 구조가 진행 중인 상황으로 고립된 근로자에 대한 정확한 상태는 확인되지 않았다.
소방당국은 잠수함 내부 구조가 좁고 복잡해 구조작업에 상당한 시간이 소요될 것으로 보고 있다. 또한 관계기관과 함께 정확한 화재 원인과 피해 규모를 조사하고 있다.
HD현대중공업 관계자는 “현재 소방당국이 고립됐던 근로자에 대한 구조 작업을 진행하고 있는 것으로 파악하고 있다”며 “현장이 통제된 상태로 구조작업이 이뤄지고 있어 실시간으로 상황을 확인하기 어렵지만 사고 수습에 총력을 다할 것”이라고 말했다.
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