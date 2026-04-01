가격 낮추고 선택 폭 넓힌 ‘실속 SUV’ 2027 코나

현대자동차가 소형 스포츠유틸리티차량(SUV) ‘2027 코나’를 출시하고 판매를 시작했다.
7일 출시된 신형 코나는 12.3인치 내비게이션, 18인치 휠, 듀얼 풀 오토 에어컨 등 고객 선호도가 높은 일부 사양을 ‘H-픽(Pick)’ 트림에 기본 적용해 내놓은 게 특징이다. 이 트림은 연료별 3개 모델에 적용 가능하다. 가솔린 1.6 터보 모델 기준 판매가는 2647만 원, 가솔린 2.0 모델 기준 2588만 원, 1.6 하이브리드 모델 기준 3075만 원이다.
기본 트림인 ‘모던’은 가격 부담을 낮추기 위해 사양 구성을 간소화했다. 가장 저렴한 가솔린 1.6 터보 모델 기준 모던 트림은 2429만 원이다. 기존 대비 판매가를 49만 원 낮춰 경제성을 중시하는 소형 SUV 수요층의 접근성을 높였다는 게 현대차 설명이다. 현대차 관계자는 “기존 코나 모던 트림에 기본으로 들어가던 인조 가죽 시트, 인조 가죽 내장 등을 ‘컴포트 초이스’ 옵션 패키지로 분리해 고객 선택의 폭을 넓혔다”고 덧붙였다.
‘블랙 익스테리어’ 트림에는 전용 블랙 휠을 새롭게 추가해 디자인에 민감한 운전자를 겨냥했다. 신형 코나에서는 현대차가 최근 선보인 인포테인먼트 테마를 구독 서비스로 이용할 수 있다. 포켓몬 피카츄 전광석화, 포켓몬 메타몽 월드, 뽀로로 즐거운 기차 여행, 타요 알록달록 차고지, 잔망루피 오리지널 등 5종이다.
현대차 관계자는 “2027 코나는 경제성을 중시하는 고객부터 차별화된 고급감을 원하는 고객까지 모두 만족시킬 수 있도록 라인업을 세밀하게 다듬었다”며 “실용성과 트렌디한 감각을 동시에 갖춘 코나가 일상에 새로운 영감을 더할 수 있길 기대한다”고 말했다.
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