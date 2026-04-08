우리은행, 새로운 ESG 경영 전략 수립… 50가지 핵심과제 선정

우리은행이 2050년 탄소중립 달성과 미래세대를 위한 사회적 책임을 다하기 위해 새로운 ESG 경영 전략인 ‘NEXT ESG’를 수립하고 50가지 핵심과제를 선정했다고 8일 밝혔다.
이번 전략은 우리금융그룹의 ESG 비전인 ‘금융을 통해 우리가 만드는 더 나은 세상’을 구체화한 것이 특징이다. 우리은행은 △탄소배출 감소 △금융의 사회적 가치 창출 △ESG 전문성 강화와 실천 △투명한 ESG 공시와 지배구조 확립 등 4대 추진 방향을 확립했다.
핵심 과제인 ‘NEXT 50’에는 △온실가스 감축 및 자원 재활용 확대 △친환경 기업에 대한 자금 지원 확대 △금융 취약계층의 금융 접근성 확대 등 50가지 실질적인 실행 방안이 담겼다.
우리은행 관계자는 “ESG는 환경보호를 넘어 고객의 삶과 직결된 중요한 역할을 수행한다”며 “‘NEXT ESG’ 전략을 통해 고객이 체감할 수 있는 변화를 만들고, 기업과 사회가 함께 성장하는 기반을 마련하겠다”고 말했다.
한편 우리은행은 지난해 12월 친환경 금융 확대 및 탄소중립 실천 등의 노력을 인정받아 기후에너지환경부 장관 표창을 수상하는 등 ESG 경영에 앞장서고 있다. 최근에는 중동전쟁 장기화에 따른 고유가 상황이 지속됨에 따라 정부의 에너지 절약 방침에 발맞춰 차량 5부제 시행과 전광판 운영시간 단축 등을 실시하고 있다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0