레페리, 日셀렉트스토어서 K-뷰티 브랜드 시상식 첫 글로벌 개최

레페리가 K-뷰티 브랜드 인증·시상식인 ‘KYEA(Korea Youtubers‘ Excellence Awards)’를 처음으로 글로벌 무대에서 선보였다.
7일 레페리에 따르면 KYEA 2026은 지난 3일 일본 도쿄의 럭셔리 쇼핑과 뷰티 트렌드 중심지인 오모테산도의 요도바시 J6 빌딩에 위치한 ‘K-뷰티 셀렉트스토어(Select Store)’에서 진행됐다.
이날 행사에는 레오제이 등 레페리 전속 크리에이터 50여 명과 일본 내 300만 명 이상 구독자를 보유한 대표 뷰티 크리에이터 오다기리 히로(Odagiri Hiro) 등 일본 현지 주요 뷰티 크리에이터 20여 명, 한국 브랜드 임직원 및 일 본주요 유통사 관계자를 비롯해 정경록 주일 한국대사관 상무관 등 주요 정부 기관 인사들도 참석했다.
장용수 주삿포로 대한민국 총영사도 공식 축전을 통해 “K-뷰티가 이제는 세계의 기준”이라며 “이번 K-뷰티 글로벌화 공동 추진 프로젝트를 통해 세계 무대에서 당당하게 실력을 겨루는 국내 유망 기업들을 응원한다”고 전했다.
KYEA 2026은 시상식 포토콜을 시작으로 KYEA가 전략적 미디어 파트너사로 협업한 ‘얼루어 코리아(Allure Korea)와 함께 선정한 에디터스 픽(Editors’ Pick)’ 부문, 유망 뷰티 브랜드를 대상으로 한 ‘패스트 라이징(Fast Rising)’ 부문, ‘상위 1%(Top 1%)’ 부문 등 총 3개 부문 시상이 진행됐다.
이날 시상식에서는 ▲비디비치 ▲정샘물 ▲하트퍼센트 ▲톰 ▲셀퓨전씨 ▲헤브블루 ▲지베르니 ▲셀라딕스 ▲어뮤즈 ▲앰플엔 ▲니프니프 등 K-뷰티 브랜드들이 수상의 영예를 안았다.
특히 상위 1% 부문은 레페리 데이터 연구소의 지난해 유튜브 내 전체 뷰티 크리에이터 관련 데이터로서, 크리에이터 1035명의 무협찬 추천 콘텐츠 2만9028개와 누적 조회수 12억7000만 회 이상 기록 콘텐츠를 전수 조사해 각 뷰티 카테고리 별 상위 1% 뷰티 브랜드를 선정했다.
아울러 레페리 소속 크리에이터인 ‘레오제이’, ‘민스코’, ‘아랑’ 등 한국 뷰티 크리에이터와 일본 뷰티 크리에이터 ‘히로’ 등이 한자리에 모여 K-뷰티와 뷰티 콘텐츠의 흐름을 조명하고 인사이트를 나누는 ‘크리에이터 토크쇼’도 진행됐다.
이날 최인석 레페리 대표는 개회사를 통해 “이번 일본 도쿄 오모테산도 셀렉트스토어는 한국 뷰티 크리에이터들이 선택한 브랜드라는 K-BEAUTY에 특별함을 더하는 레페리 셀렉트스토어와 KYEA 어워즈 IP를 글로벌에 알리기 위한 첫 해외 무대”라며 “이를 계기로 한·일 뷰티 업계가 교류하고 아시아 뷰티의 수준을 세계에 알리는 출발점이 되길 바라고, K-뷰티가 글로벌 시장으로 확장될 수 있는 기반을 지속적으로 만들어가겠다”고 강조했다.
한편 레페리와 아마존 코리아(Amazon Korea)가 함께 개관한 K-뷰티 셀렉트스토어는 명품 거리로 알려진 오모테산도 일대에서 오는 13일까지 약 500평 규모로 운영된다. 얼루어 코리아가 전략적 미디어 파트너로, 국제물류 및 전자상거래상품의 국가간 배송(CBE) 등 종합물류서비스를 운영해 온 한진이 공식 물류 파트너로 참여한다.
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