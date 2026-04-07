신원인팩, 제20회 ‘대한민국 패키징 대전’ 산업부장관상 수상

친환경 패키지 전문기업 신원인팩이 패키징 기술 경쟁력을 인정받아 장관상을 수상했다.
신원인팩은 ‘제20회 대한민국 패키징 대전(Korea Star Awards 2026)’에서 핵심 보안 기술을 적용한 더코더와 협력해 개발한 ‘스마트 디지털 패키지(Smart Digital Package)’로 산업통상부장관상을 공동 수상했다고 7일 밝혔다.
대한민국 패키징 대전은 산업부가 주최하고 한국생산기술연구원 패키징기술센터가 주관하는 정부 포상 제도다. 우수 패키징 발굴을 통해 기업과 국가의 경쟁력을 향상시키기 위해 2007년부터 이어지고 있다.
특히 해당 수상 제도는 아시아패키징연맹(APF) 및 세계포장기구(WPO) 등 글로벌 패키징 콘테스트 참가 자격과도 연계된다. 국내를 넘어 해외 시장 진출을 위한 중요한 기준으로 평가받는 이유다.
신원인팩과 더코더가 공동 제작한 스마트 디지털 패키지는 패키징 산업의 디지털 전환과 사용자 경험 확대 측면에서 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다.
스마트 디지털 패키지는 패키지 디자인 내부에 육안으로 식별되지 않는 디지털 보안코드를 삽입해 정품 인증과 유통 추적 기능을 구현하는 스마트 패키징 솔루션이다. 기존의 홀로그램 라벨이나 보안 스티커와 같은 별도의 보안 부자재를 부착할 필요가 없으며, 공정 효율성과 위변조 대응력을 동시에 확보했다.
소비자도 스마트폰 앱으로 패키지를 스캔해 제품의 정품 여부를 확인할 수 있으며, 스캔 데이터를 기반으로 복제 및 위·변조 시도에 대한 모니터링도 가능하다. 또한 패키지에 가변 물류 코드와 별도로 보이지 않는 보안코드를 이중 구조로 삽입해 물류 코드가 훼손되거나 손상된 경우에도 제품의 유통 이력을 추적할 수 있도록 했다.
이성구 신원인팩 대표는 “이번 수상은 기술 혁신과 친환경 가치 실현을 동시에 추구해온 노력이 인정받은 결과”라며 “앞으로도 글로벌 기준에 부합하는 패키징 기술 개발을 통해 산업 발전에 기여해 나가겠다”고 말했다.
윤우열 기자 cloudancer@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0