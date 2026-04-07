토스 이승건 “만우절 이벤트, 형식 가벼웠다…부동산 이익 사회 환원”

토스 운영사인 비바리퍼블리카의 이승건 대표가 주거난을 ‘만우절 농담’ 소재로 사용했다는 비판이 일자 “제가 미처 충분히 헤아리지 못한 부분이 있었다”고 입장을 밝혔다. 앞서 이 대표는 만우절에 자신이 소유한 주택을 팔아 시세 차익으로 직원 100명의 주거비를 평생 지원하겠다고 파격 제안했다. 일각에선 단순 만우절 장난이 아니냐는 의견이 나왔다. 이후 그는 직원 10명의 주거비를 1년간 지원해 주는 방식으로 실행에 옮기기로 했다.
7일 이 대표는 페이스북을 통해 “만우절 사내 이벤트는 동료들에게 감사를 전하고 싶은 마음에서 시작한 일”이라며 “올해 많은 분이 남겨주신 이야기와 말씀을 통해 돌아보게 된 점이 있다”고 밝혔다.
그는 “제게 주거 문제는 오래된 고민의 연장이었지만, 그 무게에 비해 만우절이라는 형식은 가볍게 받아들여질 수 있었다”며 “이번 일을 계기로 생각이 더 깊어졌다”고 했다.
이어 부동산 매매로 생기는 수익을 사회에 환원하겠다고 강조했다. 이 대표는 “한 사람의 노력으로 이 거대한 문제를 풀 수는 없겠지만, 저 개인이 사회에 기여할 수 있는 지점은 있다고 생각한다”며 “부동산 거래에서 발생하는 이익을 사회에 환원해 공동체의 구성원으로서 책임을 다하겠다”고 했다.
아울러 “(이번 만우절 이벤트는) 동료들을 향한 감사의 마음과 평소 고민하던 생각을 나누고자 했던 시도에서 시작된 일”이라며 “그 마음만큼은 가볍지 않았다”고 덧붙였다.
이 대표는 만우절인 지난 1일 사내 커뮤니티에 “개인 명의로 소유한 거주 중인 집을 팔겠다”며 “그 차익으로 토스팀 100명의 월세 또는 (주택담보대출) 이자 전액을 평생 지원하고자 한다”고 밝혔다.
이후 같은 날 오후 사내 커뮤니티를 통해 기존에 언급한 규모보단 적지만 임직원 주거비 지원 계획을 약속했다.
이 대표는 서울 강남구에 있는 에테르노 청담에 거주 중인 것으로 알려져 있다. 국토교통부가 발표한 올해 공동주택 공시가격안에 따르면 에테르노 청담 전용 464.11㎡의 공시가격은 325억7000만 원이다.
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