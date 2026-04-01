[단신]한투신탁운용 휴머노이드 로봇 ETF 상장 外

한국투자신탁운용은 6일 휴머노이드 로봇 관련주에 집중적으로 투자하는 상장지수펀드(ETF) 상품 ‘ACE K휴머노이드로봇산업TOP2+’를 국내 증시에 상장한다고 밝혔다. 상장 예정일은 7일이다. 이 ETF는 휴머노이드 로봇 분야의 핵심 기업인 현대자동차와 로보티즈를 각각 20% 안팎의 비중으로 편입할 예정이다. 기초 지수는 국내 휴머노이드 로봇 관련 종목 15개로 구성된 ‘아크로스 K-휴머노이드로봇Top2+지수’다.
■ BNK경남은행, 최고 연 7% 금리 제공 적금 출시
BNK경남은행이 600만 원까지 최고 연 7% 금리를 제공하는 ‘오면우대! 하면우대! 정기적금’을 선보였다. 신규 고객과 기존 고객 모두 각각 우대금리 조건을 충족하면 최고 금리를 적용 받을 수 있다. 가령 신규 고객은 가입일 기준 직전 1년간 BNK경남은행 계좌 보유 이력이 없으면 3% 우대금리를 적용 받을 수 있다. 기존 고객은 급여 또는 연금을 입금(1.5%)하거나 공과금 이체(2%) 등 조건을 충족하면 된다. 기본금리는 1.9%다. 가입 금액은 월 최소 10만 원부터 최고 50만 원까지이며, 가입 기간은 12개월이다.
■ KB손보, 할인에 할인 더한 ‘어른이’ 보험 출시
KB손해보험이 5세부터 40세까지 ‘어른이’(어른+어린이)들의 보장을 강화한 ‘KB 5.10.10 영 플러스 건강보험’을 출시했다. 장기간 계약을 유지하거나 자진해서 질병 이력을 고지하면 보험료도 할인해준다. 기존 ‘KB 5.10.10 금쪽같은 건강보험’의 핵심 보장은 유지하면서 계약 유지 시 보험료를 추가 할인해주는 ‘장기유지 할인’ 제도를 새로 도입했다. 독감 치료비, 응급실 내원비 등 일상생활에서 발생할 수 있는 위험을 통합해 폭넓게 보장하는 ‘일상생활 통합치료비’도 신설해 생활밀착형 보장을 강화했다.
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