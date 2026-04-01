‘포스코 58주년’ 장인화 회장 “미래사업 육성 절실”

장인화 포스코그룹 회장이 창립 58주년(4월 1일)을 맞아 미래 성장 기반을 강화해야 한다고 강조했다.
장 회장은 31일 임직원들에게 보낸 창립 기념사에서 “제철보국이라는 숭고한 다짐은 회사가 이룩한 놀라운 성공의 원동력이었다”면서도 “보호주의 확산과 자원의 무기화, 세계 각지에서 이어지고 있는 갈등과 분쟁이 그룹 사업 전반에 영향을 미치며 위기감을 고조시키고 있다”고 밝혔다. 제철보국은 ‘국가 산업의 쌀로 불리는 철을 생산해 국가에 기여하겠다’는 뜻의 포스코그룹 창립 정신이다.
장 회장은 결국 핵심 미래 사업 육성이 더 절실하다고 강조했다. 그는 “철강 사업의 본원 경쟁력을 세계 최고 수준으로 끌어올리는 동시에 우량 자원을 선제적으로 확보해 에너지 소재 사업을 한층 강화해야 한다”며 “철강과 에너지 소재, 에너지 사업을 중심으로 대한민국 산업화를 넘어 글로벌 공급망의 핵심 축으로서 역할을 강화해야 한다”고 덧붙였다.
변종국 기자 bjk@donga.com
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