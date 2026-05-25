“1999년식 시빅 타다가 테슬라 산 듯”…캐나다 해군, 韓잠수함 호평

캐나다 해군 잠수함사령부 소속 제이크 딕슨 하사는 최근 한국의 최신예 잠수함 ‘도산안창호함(SS-Ⅲ)’을 탑승한 경험을 캐나다 일간 더글로브앤메일에 이같이 말했다. 같은 부대의 브리타니 부르주아 소령도 “한국 잠수함은 녹이 슬지 않았고, 공간이 넉넉하다”고 호평했다. 24일(현지 시간) 더글로브앤메일, 공영 CBC방송 등 캐나다 언론들은 한국 잠수함이 캐나다 해군의 기존 잠수함에 비해 우수하다는 평가를 일제히 내놓았다.
도산안창호함은 3000t급 국산 잠수함이다. 한국-캐나다 해군의 연합 협력 훈련에 참여하기 위해 한국 잠수함으로는 처음으로 태평양을 횡단해 23일 캐나다 에스퀴몰트 해군기지에 입항했다. 3월 25일 경남 진해 해군기지를 출항한 뒤 미국 괌과 하와이를 거쳐 편도 약 1만4000㎞를 항해한 것. 국내 건조 잠수함 기준 최장 항해 기록이다.
도산안창호함이 장거리 항해 능력을 입증하고, 캐나다 해군들에게서도 긍정적인 평가를 받으면서 약 600억 캐나다달러(약 60조 원) 규모의 캐나다 잠수함 수주전에도 힘이 실릴 것으로 보인다. 현재 캐나다 정부는 노후 잠수함을 대체할 신형 디젤 잠수함을 최대 12척 도입하는 ‘캐나다초계잠수함사업(CPSP)’을 진행 중이다. 현재 한화오션·HD 현대중공업 컨소시엄의 ‘KSS-Ⅲ’와 독일 티센크루프의 마린 시스템즈(TKMS)의 ‘타입 212CD’가 최종 후보에 올라 있다.
캐나다 정부는 이르면 다음 달에 최종 사업자를 선정할 예정이다. 한국 정부가 도산안창호함을 캐나다까지 보내는 등 힘을 쏟은 것도 이 때문이다.
현지 전문가들은 한화오션이 티센크루프보다 빠른 납기를 보장한다는 점을 높이 평가했다. 캐나다 국방 싱크탱크 국방협회회의 연구소(CDA Institute)의 케빈 버드닝 이사는 정책 전문매체 ‘폴리시’에 “한국은 2032년까지 첫 번째 잠수함을 인도한 후 2035년까지 4척을, 이후엔 매년 함정을 추가 인도할 계획”이라고 호평했다. 다만 독일 정부 또한 티센크루프의 수주 를 위해 캐나다에 30년간의 경제·산업 지원 패키지를 제안하는 등 적극적으로 움직이고 있다.
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